Kış detoksuyla kilo vermenin 5 kolay yolu

Soğuk havalarda kilo almaya yatkın hale gelen vücudunuzu şimdiden yaza hazırlamak için kolaylıkla uygulayabileceğiniz beslenme tüyolarını sizler için sıraladık…

Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle beslenme konusunda ipin ucunu kaçırmaya daha müsait hale geliyoruz. Akşamları televizyon karşısında bazen abur cubur yemek ve televizyon keyfi yapmak ise, kış aylarının en sevilen aktivitelerinden biridir. Hele ki, koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapandığımız süreçlerde bu yeme istediği biraz daha artıyor.

2022’ye yeni hedeflerle ve yaza fit girme isteğiyle karşılayanlardanız, şimdiden beslenme alışkanlıklarınızda yapacağınız değişikliklerle harekete geçebilirsiniz. İşte, kış sezonunu fırsata çevirmek ve kilo vermek için hayatınıza dahil edebileceğiniz ipuçları;

1. PROTEİNLERİ DİYETİNİZE DAHİL EDİN

Vücudunuzun her kilogramı için bir gram protein tüketmek kilo vermenize ve kas büyümesine yardımcı olabilir. Yüksek proteinli bir diyet yemek sizi daha uzun süre tok tutabilir, metabolizmayı hızlandırabilir ve açlık sancılarınızı azaltabilir. Yağsız et, deniz ürünleri, kabuklu yemişler, soya peyniri, baklagiller, yumurtalar, süt ürünleri, balık, kalori alımına fazla katkıda bulunmadan enerji verdiğiniz zengin protein kaynaklarıdır. En iyi sonuçlar için proteinleri gün boyunca eşit olarak dağıtın.

2. DAHA FAZLA LİF TÜKETİN

Göbek yağından ve sindirimle ilgili sorunlardan kurtulmanın bir yolu, lif açısından zengin yiyecekleri diyetinize dahil etmektir. Lif, alt bağırsağınızda yaşayan iyi bakterilerin büyümesini teşvik eder, bu da besinlerin özümsenmesi ve atıkların işlenmesi gibi işlenenlerin bakımına yardımcı olur. Daha fazla lif tüketmek, yağ metabolizmasını hızlandırmaya ve böylece kilo kaybı için gerekli olan vücuttaki yağ depolamasını azaltmaya yardımcı olabilir. Fasulye, brokoli, çilek, avokado, kepekli tahıllar, kuru meyveler, kuruyemişler, tatlı patates, muz gibi lif içeriği yüksek yiyecekleri hızlı kilo kaybı için diyetinize ekleyin.

3. SULU YEMEKLER YAPIN

Çok fazla kızarmış veya işlenmiş gıda yemek, bağırsak sağlığınıza zarar verebilir. Böylece, sindirim sisteminizi yenilemek ve kalorileri azaltmak için çorba şeklinde daha sıvı diyetler alarak vücudunuzu detoksifiye edin. Çorba gibi yoğun sıvılar midede uzun süre kalma eğilimindedir ve bu nedenle sağlıksız istekleri azaltmaya yardımcı olur. Tüm diyetinizi sadece çorbalarla sınırlamayın, bunun yerine öğünlerinizden birini, tercihen akşam yemeğini sıvı öğünlerle değiştirin. Ayrıca, çorbayı yavaş yediğinizden emin olun ve yavaş yemek sizi daha çok tatmin edeceğinden, kaşığı bulamaçların arasına koyun.

4. BİTKİSEL İÇECEKLERLE DESTEKLEYİN

Bitkisel çay ve karışımları yudumlamak, metabolizmayı hızlandırmanın, sisteminizi detoksifiye etmenin ve yağ yakımına yardımcı olmanın en iyi yollarından biridir. Zengin antioksidanlar ve antienflamatuar özelliklerle yüklü olan bitkisel içecekler iştahınızı azaltır ve vücudun yeni yağ hücreleri yapmasını engeller. Yeşil çay, oolong çayı, ebegümeci çayı, papatya çayı ve nane çayı kilo vermek için harikadır. Ayrıca, limon ve zencefil gibi yaygın mutfak malzemelerini kullanarak kilo vermek için bitkisel bir içecek yapabilirsiniz.

5. BOL SU İÇİN

Yeterli su alımı, toksinlerin vücuttan atılmasına, açlığın bastırılmasına ve daha fazla kalori yakılmasına yardımcı olur. İştahı azaltmak ve metabolizmayı hızlandırmak için uyandıktan sonra ve yemeklerden 30 dakika önce bir bardak ılık su için.