Herkes kışın narenciye yenilmesi gerektiğini bilir, çünkü bu meyveler çok miktarda C vitamini içerir ve bağışıklığı güçlendirir. Ancak faydaları bağışıklığı güçlendirmekle sınırlı değildir.

Araştırmacılar, turunçgillerin bir bitki cinsi olarak yaklaşık sekiz milyon yıl önce ortaya çıktığını iddia ediyorlar. İlk turunçgiller Avrupa'ya MS onuncu yüzyılda gelmiştir.

Narenciye olmadan bir insanın sağlıklı bir diyetini hayal etmek zordur. Ve bu sadece içerdikleri C vitamini nedeniyle değildir.

Turunçgiller A, B1, B2, D, K vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, beta karoten, organik asitler, lif, fruktoz, sakaroz ve birçok faydalı madde içerir. Kandaki kötü kolesterolü dışarı atar ve metabolizmayı uyarır.

İşte kış diyetinizi tamamlamanız gereken 5 narenciye:

PORTAKAL

Portakal, özellikle cilt yaşlanmasını önleyen, serbest radikallerle savaşan antioksidanlarla doludur. Bu yüzden hemen hemen tüm güzellik uzmanları portakal yemeyi tavsiye eder.

Ayrıca bu narenciye meyvesi, tansiyon seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan B6 vitamini ve magnezyum açısından zengindir. Portakal ayrıca kolesterol seviyelerini düşürür. Portakal kabuğunda bulunan polimetoksil flavon adı verilen bileşikler, yan etkisi olmayan bazı ilaçlardan daha etkili bir şekilde kolesterolü düşürebilir.

Portakal, gözlerin mukoza zarlarını sağlıklı tutmada önemli bir rol oynayan mükemmel bir A vitamini kaynağıdır. Ve en önemlisi portakalda bulunan C vitamini ve antioksidanlar, vücudun bağışıklığını güçlendirmek için önemlidir. Sadece mevsimsel soğuk algınlığıyla mücadelede değil, gelecekte kanser gibi hastalıkların önlenmesinde de etkilidir. Araştırmalara göre, kanser vakalarının yüzde 15'e kadarı DNA'daki C vitamini ile önlenebilecek mutasyonlardan kaynaklanıyor.

GREYFURT

Greyfurtlar mükemmel bir zayıflama yardımcısı olarak kabul edilir. Yemeklerden önce yarım greyfurt yiyen aşırı kilolu hastaların çok daha etkili bir şekilde kilo verdiğini gösteren birçok araştırma yapılmıştır.

Düzenli greyfurt tüketimi, klinik deneylerle de kanıtlanmış olan diyabete yol açan insülin direncini önleyebilir. Bu meyvenin yüzde 88'i sudur, günlük sıvı alımını sürekli olarak yetersiz kalanlar için harika bir seçenektir.

MİSKET LİMONU

Ekşi ancak çok sağlıklı olan misket limonu, sadece C vitamini değil aynı zamanda günlük diyette varlığı tansiyonu düşürmeye yardımcı olan ve kalp sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olan potasyum kaynağıdır. Ayrıca kan damarlarını güçlendirir ve aterosklerozu önler.

Misket limonundaki asit böbrek taşları için harika bir çaredir. Bu meyve aynı zamanda kansızlığın önlenmesine de yardımcı olur. Bu narenciye meyvesinin kendisinde çok az demir vardır, ancak asidi diğer gıdalardan demirin emilimini arttırır.

Misket limonunda hesperidin ve D-limonen bileşiklerinin varlığının kanserin önlenmesi için etkili olduğu düşünülmektedir.

MANDALİNA

Popüler ve sağlıklı bu meyve asitlik, renk, koku ve ağırlık bakımından birçok farklı çeşitte bulunur, ancak eşit derecede faydalıdırlar. Mandalina, özellikle sağlıklı saç büyümesi için gerekli olan E ve B12 vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca tansiyonu düzenlemeye yardımcı olan potasyum ve beyin fonksiyonunun düzenlenmesinde rol oynayan manganez içerirler. Ayrıca kasların, kalbin ve sinirlerin çalışmasını düzenleyen magnezyum içeriği, kemiklerin gücünü de korur.

Mandalinalarda bulunan C vitamini, hem besin olarak tüketildiğinde hem de topikal olarak uygulandığında cilt için çok faydalıdır. Mandalina suyunun düzenli tüketimi cildin parlamasını sağlar ve tonunu iyileştirir. Mandalinadaki antioksidanlar cildi korur ve güneşten ve serbest radikallerden kaynaklanan hasarlarla savaşmaya yardımcı olur. Ayrıca kırışıklık ve pigmentasyon gibi yaşlanma belirtilerini azaltır.

POMELO

Pomelo özellikle Asya'da en yaygın tüketilen turunçgiller biridir. C vitaminine ek olarak pomelolar çok miktarda çözünmeyen lif içerir. Çözünmeyen lif, bağırsak duvarlarını temizlemeye yardımcı olur ve bağırsak geçişini iyileştirir. Aynı zamanda bağırsaktaki sağlıklı bakterileri besler, bu da bağırsak fonksiyonunu iyileştirir.

Araştırmalara göre, bütün halinde olan meyvelerin tüketimi sırasında insan vücuduna giren meyve lifleri, kilo vermenin ve genel sağlığın anahtarıdır. Bu nedenle pomelolar diyete dahil edilmelidir.

Diğer tüm narenciye meyveleri gibi pomelolar da antioksidanlar bakımından zengindir. Pomelolarda bulunan bazı antioksidanlar, kanser hücreleriyle savaşmaya yardımcı olan, iltihabı azaltan, göz sağlığını geliştiren ve kalp ve damar hastalıkları riskini azaltan bir karotenoid pigment olan likopen gibi benzersizdir.