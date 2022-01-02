Kış meyvesi nar çekirdeği ve kabuklarının faydaları

Kalp hastalıkları riskini azaltmaktan eklem hastalıklarıyla mücadeleye kadar birçok faydası bulunan narlar, kış mevsiminin adeta süper besini olarak ön plana çıkıyor. İşte narın faydaları ve ipuçları.

Narın faydalı özellikleri dünyanın birçok ülkesinde eski çağlardan beri bilinmektedir. Nar, değerli bir besin kaynağıdır.

Latince'de granatus kelimesi, meyvenin iç görünümüne tam olarak karşılık gelen 'taneli' anlamına gelir. Nar subtropikal bir iklimde, yağışı bol olan ve sıcaklığı yüksek olan bölgelerde yetişir.

Narlar Eylül'den Kasım'a kadar sonbaharda olgunlaşır. Bazı çeşitler Aralık ayında olgunlaşabilir.

Toplamda 500'den fazla nar bitkisi çeşidi bilinmektedir. Hemen hemen hepsi keyfi mutasyonun sonucudur. Nar çeşitleri kabuk rengi, tat ve büyüklük bakımından farklılık gösterir.

NARIN SAĞLIĞA 7 FAYDASI

Pek çok test sonucunda araştırmacılar, narın posası, kabuğu ve suyunun, bir kişinin normal yaşam için ihtiyaç duyduğu birçok faydalı vitamin ve mineral içerdiğini doğruladılar. Meyvenin çekirdekleri yağ asitleri açısından zengin bir yağ içerir. Nar suyu çok miktarda glikoz, fruktoz, sakaroz, amino asitler ve flavonoidler içerir. Beyaz zarlarda çok fazla tanen vardır ve kabukları büyük miktarda tanen ve polifenol içerir.

Narın faydaları, C ve B vitaminlerinin yüksek içeriğinden kaynaklanmaktadır. Meyve kalsiyum, fosfor, magnezyum, iyot, demir, sodyum, potasyum ve manganez içerir. Malik, oksalik, tartarik, sitrik ve süksinik asitler açısından zengindir. Narın vücut için bir takım faydalı özellikleri vardır.

1. Antioksidan özelliklere sahiptir

Nar posasından elde edilen punik asit, tıpta ve kozmetikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kişiyi toksinlerin etkilerinden korur. Nar suyu ve kabuğunda bulunan bir diğer madde ise punikalagindir. Yeşil çayın olumlu etkilerinden daha etkili olduğu bilinen güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir.

2. Bağırsak florasını iyileştirir

Narın bağırsaklar için faydalı özellikleri, meyvenin kabuğundaki yüksek tanen içeriğinden kaynaklanmaktadır. Meyvenin kabuğunun kaynatılması, ishal ile başa çıkmaya yardımcı olur. Nar taneleri toksinleri de vücuttan uzaklaştırır. Nar ayrıca antibakteriyeldir ve vücut içindeki iltihaplanmayı azaltır.

3. Eklem hastalıklarıyla mücadelede yardımcı olur

Nar, eklemlerin ve kemiklerin korunmasına da yardımcı olur. Nar suyu osteoartriti bloke eder ve artritin yoğunluğunu azaltır. Narın iltihap önleyici etkisi, eklemlerin iltihaplanmasını önlemeye yardımcı olur.

4. Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır

Narda bulunan punik asit kalbe iyi gelir. Trigliserit seviyelerini düşürür ve kötü kolesterol miktarını azaltır. Sürekli kullanımda nar suyu tansiyonu normalleştirir ve felci önler.

5. Hafızayı geliştirir

Narın faydaları hafızayı geliştirmede de etkilidir. Günde sadece bir bardak nar suyu, hafızayı geliştirmeye yardımcı olabilir. Narın Alzheimer hastalığı olanlar ve anestezi altında ameliyat olanlar için olumlu etkisi olduğuna dair kanıtlar vardır.

6. Kanser hücrelerinin büyümesini engeller

Narda bulunan polifenoller, tanenler ve asitler kanser hücreleri üzerinde kemoterapötik etkiye sahiptir. Prostat, göğüs, akciğer, cilt ve kolon gibi çeşitli kanser türleri için tıbbi özellikleri kanıtlanmıştır. Nar suyu, çekirdeklerinden elde edilen özü ve yağı kansere karşı etkili olabilir.

7. Ağız sağlığını destekler

Narın vücut için muazzam faydaları ağız sağlığı için de geçerlidir. Meyve kabuğu ekstresi, mukoza zarları üzerinde iltihap önleyici bir etkiye sahiptir. Nar suyu diş eti ve diş hastalıklarına neden olan bakterileri öldürür.

NAR ÇEKİRDEĞİ VE KABUĞUNUN FAYDALARI

Araştırmalara göre, narın etli kısmı ve suyunun yanı sıra meyvenin diğer kısımlarına da dikkat etmelisiniz. Nar kabuğunun faydaları, çeşitli ülkelerde geleneksel tıpta uzun zamandır bilinmektedir. Yüksek tanen, fenol ve antioksidan içerir. Kabukta ve çekirdekte meyve suyundan iki kat daha fazla besin vardır.

Nar kabuğundan tozlar ve çayların yanı sıra ilaçlar yapılır. Dizanteri, boğaz ağrısı ve stomatit ile başa çıkmaya yardımcı olur. Karaciğeri temizler, tümörlerle savaşır ve kolesterol seviyelerini düşürürler. Ancak tüketilecek miktar çok önemlidir, her zaman bir uzmana danışılmalıdır.

Narın faydaları, yağı sıkılan ve çay yapılabilen tohumları için bile geçerlidir. Yüksek lif içeriği sayesinde meyve tohumları sindirimi iyileştirir. Ayrıca araştırmalar, narın diyabette yüksek etkinliğini ortaya koymaktadır. Tohumlardan elde edilen yağ, insanlar için önemli olan konsantre bir vitamin ve asit karışımı içerir.

YAN ETKİLERE DİKKAT EDİN

Narın faydalı özellikleri, tüm insanlar üzerinde faydalı bir etkiye sahip değildir. Yüksek asit ve tanen içeriği nedeniyle, meyvenin yan etkileri vardır. Nar şu durumlarda büyük miktarlarda yenemez:

- Meyvenin yüksek asitliği nedeniyle gastrit ve mide ülseri,

- Tansiyonu düşürme yeteneği nedeniyle hipotansiyon,

- Narda çok fazla tanen olduğu için kabızlık ve hemoroid,

- Meyvelere karşı alerjiler ve bireysel hoşgörüsüzlükler.

Narın faydaları harika olsa da, kendinizi kaptırmamalısınız. Meyvenin kabuğu, insanlar için toksik olabilen büyük miktarlarda alkaloidler içerir.