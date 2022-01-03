Kış yorgunluğunu üstünüzden atmaya yardımcı 8 besin

Kış mevsiminde dalgalanmaya meyilli olan enerji seviyenizi dengelemek ve soğuk havaların yorgunluk etkisini yok etmek istiyorsanız, diyetinize eklemeniz gereken besinleri öğrenmeye ne dersiniz?

Burun akıntısı, sürekli hapşırma, üst üste giyilen giysiler ve ısıtıcılar; bunlar, çoğumuzun kış mevsimiyle başa çıkma şeklidir. Sonuçta, soğuk havanın bağışıklığımızı ve enerji seviyemizi alt üst etme potansiyeli vardır.

Kış geldiğinde, vücudumuzu değişen mevsimin olasılıklarıyla başa çıkmaya hazırlamalıyız. Bu nedenle, bu süre zarfında enerji eksikliği hissediyorsanız ve sık sık enfeksiyon kapıyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey, size bir doz enerji verebilecek bazı yiyecekler ve vücudunuzu enfeksiyonla savaşması için güçlendiren yiyeceklerdir.

Peki, bu kış enerji için yenebilecek en iyi yiyecekler neler? İşte, enerjinin güç kaynağı olan ve sağlığın korunmasına yardımcı olabilecek kış yiyeceklerini sizler için sıraladık…

1. HURMA

Hurma, kış aylarında bizi sıcak tutmak için vücudumuza gerekli ısıyı sağlar. Ayrıca uyuşuk hissettiğimizde ve anında enerjiye ihtiyaç duyduğumuzda enerji artırıcı görevi görürler. Hurma ayrıca, harika bir kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, çinko ve demir kaynağıdır.

2. KURUYEMİŞLER VE TOHUMLAR

Bir avuç fındık ve bir kaşık karışık yağlı tohum, sahip olunabilecek en sağlıklı atıştırmalık seçenekleridir. Fındık ve fıstık ezmesi, sağlıklı yağlarla birlikte kalorilerde paketlendiklerinden enerji artırıcıdır. Kuruyemişler basitçe enerji sağlayabilir ve ruh halini yükseltebilir.

3. YUMURTA

Yumurtalar esansiyel amino asitler ve protein ile doludur. Kahvaltınıza eklediğinizde uyanık kalmanıza yardımcı olurlar. Yumurta vücudun enerji üretmek için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içerir. Yumurtadaki A vitamini, B12 vitamini ve selenyum, bağışıklık sistemimizi sağlıklı tutan temel besinlerdir.

4. MUZ

Her antrenör, antrenmandan önce enerji seviyenizi artırmak için muz yemenizi isteyecektir; çünkü muzlar iyi bir karbonhidrat kaynağıdır ve bu nedenle enerji seviyenizi artırmaya yarar. Muz ayrıca B6 vitamini açısından da zengindir ve bağırsak sağlığını artıracak ve dolayısıyla bağışıklığımızı geliştirecek prebiyotik yapıları ile bilinir.

5. YULAF

Yulafın ezilmiş saf hali özellikle bizim için daha sağlıklıdır. Bize enerji ve güne başlamak için harika bir seçenek veren karbonhidratlar, proteinler ve çözünür liflerle doludurlar. Çözünür lifi, bir sonraki öğünümüz için hazır olana kadar sürekli bir enerji salınımı sağlar.

6. ELMA

Günde bir elmanın doktoru uzak tuttuğunu söyleyen eski bir söz vardır. Elmanın içeriğinde bulunan vitaminler, antioksidanlar, diyet lifi ve kersetin, kateşin, floridzin ve klorojenik asit gibi diğer birçok besin açısından zengin olması bu sözü doğrular niteliktedir. Elma antioksidan özelliğinden dolayı düzenli tüketildiğinde serbest radikalleri kontrol altında tutar ve diğer birçok hastalığı önler.

7. PANCAR

Pancar çinko ve potasyum, magnezyum, manganez ve folat gibi diğer eser mineraller açısından zengindir. Bu besinler vücudumuzdaki sağlıklı hücreleri korumak için hayati öneme sahiptir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Enerjiyi artırmak için harika bir seçenektir.

8. NARENCİYE

Portakal, limon, misket limonu, kivi, greyfurt ve bektaşi üzümü gibi turunçgiller C vitamini ile doludur. Ayrıca süper antioksidan özellikleriyle bilinirler ve bizi enerjik tutmanın yanı sıra bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olurlar.