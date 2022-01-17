Kışın artan kalp sorunlarını önlemenin 5 yolu

Kalp hastalarının kış mevsiminde daha özenli ve dikkatli olmaları gerektiğini biliyor muydunuz? Siz ya da çevrenizde bulunan kalp hastalarının soğuk havada dikkat etmesi gerekenler…

Bazı bölgelerde soğuk rüzgarlar ve karla birlikte sıcaklık düştüğü için, kalp sağlığı için son derece zorlayıcı olabilir. Bağışıklığı zayıf, kışa karşı toleransı düşük kişiler için sağlık sorunlarının yaşandığı bir mevsim haline gelebilir. Bu nedenle, sağlığınıza dikkat etmeniz ve özellikle kalp veya kardiyovasküler hastalık hastasıysanız semptomların farkında olmanız önemlidir.

Pek çok insan, kışın eğlenceli aktiviteler için bile tehlikeli olabileceğinden habersizdir. Buna bağlı stres vücudunuzu olumsuz etkileyebilir. Küçük bir ihmal sizi hipotermi gibi durumlara sokabilir. Vücut ısınızın normalin altına düşmesi ve bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilmesi tıbbi bir durumdur. Hipotermiden muzdarip kişi ayrıca koordinasyon eksikliği, zihinsel karışıklık, yavaş tepkiler, titreme ve uyku hali yaşayabilir. Çocuklar ve yaşlılar hipotermiye karşı en savunmasızdır. Azaltılmış yağlı derileri ve vücut ısısını algılayamamaları onu tehlikeli hale getirir.

Kalp hastalığı veya hassas sağlığı olan biriyseniz, soğuk hava durumu daha da kötüleştirebilir. Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olabilir. İşte, kalp sorunları olan kişilerin kış aylarında güvende kalmaları için birkaç ipucu:

1. UYGUN ŞEKİLDE GİYİNİN

Kış aylarında kendinizi sıcak tutmanız önemlidir. Bunun en iyi yöntemi ise katmanlar halinde giyinmektir. Kendinizi kışın sert unsurlarından korumak için taban, orta ve dış katman giysilerinizi akıllıca seçin. Yün kumaşlar sizi soğuklardan her zaman daha iyi koruyacaktır.

2. KISA MOLALAR VERİN

İçeride kalamayan biriyseniz ve açık hava aktivitelerinden zevk almak istiyorsanız, vücut ısınızı korumak için arada kısa molalar verdiğinizden emin olun. Bu, vücudunuzun ısısını korumaya ve riskleri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

3. AKTİF KALIN

Hepimiz tembel kışları severiz ama formda ve aktif kalmak kalp sağlığınızı iyileştirecektir. İçeride egzersiz yaptığınızdan ve kendinizi soğuk havaya maruz bırakmadığınızdan emin olun. Basit bir egzersiz yapmayı hedefleyin veya daha iyi tavsiye için doktorunuza danışın.

4. SİGARA VE İÇKİDEN UZAK DURUN

Sigara içmek kalp krizi riskini artırır ve yine de sağlığa zararlıdır. Alkol tüketimi kendinizi daha sıcak hissetmenize neden olabilir, ancak vücudunuz dışarıdaki soğuk havaya maruz kaldığında potansiyel risk taşır.

5. SAĞLIKLI BİR DİYET SÜRDÜRÜN

Kış mevsiminde mevsim sebzeleri ve meyvelerinde sınırsız seçenek vardır. Dengeli bir diyet yapın ve sodyum alımınızı sınırlayın. Herhangi bir özel diyet planına uymanız gerekiyorsa doktorunuzla konuşun.