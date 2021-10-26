Kışın favori baharatı tarçın hakkında bilmeniz gerekenler

Tarçın genellikle rahatlık ve sıcaklıkla ilişkilendirilir. Unlu mamullere, tatlılara, içeceklere ve birçok tarife eklenebilen tarçın, hoş aromasının yanı sıra birçok besin sağlıyor.

Tarçın, tarçın ailesinin yaprak dökmeyen ağaçlarının kabuklarından elde edilen bir baharattır. Genel olarak Güney Amerika ve Güneydoğu Asya'da yetişirler.

tarçın sadece mutfakta değil, aynı zamanda tıpta, kozmetik sektöründe ve ayrıca gıda katkı maddesi olarak kullanılır.

İki ana tarçın türü vardır: Seylan ve Cassia (Çin Tarçını). Cassia, güney Çin'de yetişir. Bitmiş formda, kırmızımsı bir renk tonu ile koyu kahverengidir ve daha yoğun bir aromaya sahiptir. Cassia, Seylan türünden daha kalın ve daha pürüzlüdür. Daha düşük kalitede, daha az maliyetlidir ve piyasada çok daha yaygın olarak bulunurlar.

Seylan, tarçınının iç kabuğundan yapılır. Rengi daha koyu kahverengi, tadı ve kokusu daha yumuşaktır. Tat ve kokunun yoğunluğu, Çin tarçını yağında yüzde 95 ve Seylan yağında yaklaşık yüzde 50-63 olan kimyasal sinnamaldehit tarafından kontrol edilir.

TARÇININ BESİN DEĞERİ

2,6 gr (1 çay kaşığı) öğütülmüş tarçın şunları içerir:

Kalori: 6.42 kcal

Karbonhidrat: 2.1 gr

Kalsiyum: 26.1 mg

Demir: 0.21 mg

Magnezyum: 1.56 mg

Fosfor: 1.66 mg

Potasyum: 11.2 mg

A vitamini: 0.39 mcg

Ayrıca B ve K vitaminleri ve antioksidanlar içerir. İçerdiği antioksidanlar arasında kolin, beta karoten, alfa karoten, beta kriptoksantin, likopen, lutein ve zeaksantin bulunur.

Ancak genellikle tarçını kaşıkla yemeyiz, bu nedenle içerdiği besinler vücuda çok fazla miktarda girmez.

TARÇININ SAĞLIĞA FAYDALARI

Birçok çalışma, tarçındaki bileşiklerin sağlık için faydalı olduğunu göstermiştir. tarçın genel olarak iltihabı azaltmaya, bakteri ve mikroplarla savaşmaya yardımcı olur.

İşte tarçının sağlığa 5 faydası:

Antioksidan Özellikler

Antioksidan bileşimi sayesinde tarçın ve tarçın yağı bazı mantar enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olabilir. Araştırmalar, tarçın yağının sağlık üzerinde olumsuz etkisi olan candida mantarına karşı etkili olduğunu göstermiştir.

Alzheimer Hastalığının Önlenmesi

Bazı hayvan çalışmaları tarçının Alzheimer hastalığını önleyebileceğini göstermiştir. Tarçın, bilim insanlarına göre semptomların gelişmesini önleyebilen bir CEppt özü içerir. Bunu alan farelerde, amiloid plakları gibi Alzheimer hastalığının belirtilerinde bir azalma olduğu görülmüştür.

Bilim dünyası, tarçının Alzheimer hastalığı için tedavilerin geliştirilmesinde faydalı olabileceğine inanıyor.

Multipl Sklerozun Önlenmesi

Deneyin bir parçası olarak, farelere su ile tarçın tozu karışımı verildi ve birkaç test yapıldı. Tarçının merkezi sinir sistemi üzerinde anti inflamatuar (iltihap önleyici) bir etkiye sahip olabileceği ortaya çıktı.

Araştırmalar ayrıca bağışıklık tepkilerini düzenleyen T hücrelerini koruyabildiğini de göstermiştir. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, tarçın tozunun yutulması, içlerindeki belirli proteinlerin kaybını önledi.

Multipl sklerozda beyin ve omurilikteki sinir liflerinin miyelin kılıfı etkilenir. Bilim insanları ayrıca, bu hastalığa sahip farelerde baharatın miyelin seviyelerini geri kazanmaya yardımcı olduğunu buldular. Ancak daha doğru sonuçlar için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç var.

Yağlı Gıdaların Sindirimine Yardımcı Olur

Araştırmacılar, tarçın gibi antioksidanlar açısından zengin besinlerle dolu diyetlerin yağlı gıdaların etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır.

Yapılan bir araştırmada, katılımcıların yemeklerine 14 gr baharat karışımı dahil edildi. Kan testleri, antioksidan aktivitenin yüzde 13 arttığını, insüline verilen yanıtın yüzde 21 düştüğünü ve trigliseritlerin yüzde 31 oranında azaldığını gösterdi.

Kalp ve Damar Hastalıkları Riskini Azaltır

Tarçında bulunan çeşitli bileşikler kardiyovasküler sisteme fayda sağlayabilir. Örneğin, sinnamaldehitin tansiyonu düşürdüğü gösterilmiştir.

Tarçın ve egzersizi içeren uzun süreli tedavi gören hastalarda kardiyovasküler sistemin daha iyi çalışmaya başladığı çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir.

TARÇIN YAĞ YAKAR MI?

Tarçının kendisi yağ yakıcı değildir. Ancak, yemekten sonra kan şekerindeki ani yükselmeleri sınırlayarak, iştahı azaltarak ve açlığı kontrol etmeye yardımcı olarak insülin üretimini normalleştirmek için faydalıdır. Yani tarçın, metabolizmayı iyileştirmek için doğru bir madde olarak kabul edilir.

Kilo vermek isteyen kişilerin metabolizmasının genellikle insülin direnci nedeniyle bozulduğunu unutmayın. Bu nedenle, vücut kaloriye ihtiyacı duymadığında bile aç hissederler. Aynı zamanda metabolizmanın bozulmasının temel nedeni hızlı karbonhidratların aşırı kullanımıdır.

Tarçın sadece kan şekeri seviyelerini normalleştirmek için değil, aynı zamanda vücut hücrelerinin insülini emme yeteneği üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. İnsülinin, vücudun fazla karbonhidratları yağa depolama yeteneğini düzenleyen anahtar hormonlardan biri olduğunu unutmayın.

TARÇIN YAĞI

Tarçın yağı, tarçın kabuğundan veya yapraklarından elde edilir. Sinnamaldehit ve öjenol gibi bileşikler ve fitokimyasallar içerir.

Antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bakteri kültürlerini kullanan bir çalışma, tarçın yağındaki bileşiklerin, bitkileri, insanları ve hayvanları enfekte eden ilaca dirençli bir bakteri olan Pseudomonas aeruginosa'ya karşı antimikrobiyal etkileri olduğunu göstermiştir.

Ağız sağlığını destekler. Tarçın antibakteriyel ve antifungal özelliklerinin, ağız enfeksiyonlarına ve diş çürümesine neden olan iki bakteri olan Streptococcus mutans ve Candida'ya karşı etkili olduğu bulunmuştur.

Tarçın yağının antibakteriyel özellikleri, koruyucu olarak kullanılan katkı maddelerine güvenli, etkili ve kimyasal olmayan bir alternatif olmasını sağlar. Araştırmalar tarçın yağının hastanelerde kozmetik, banyo malzemeleri ve dezenfektanlarda koruyucu olarak etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.

YAN ETKİLERE DİKKAT EDİN

Tarçın kumarin içerir. Doğal bir aroma maddesidir ve kan seyreltici olan varfarinin bir parçasıdır.

Çok fazla kumarin tüketmek karaciğere zarar verebilir ve kan pıhtılaşmasını etkileyebilir. Bu nedenle tarçın da diğer yiyecekler gibi aşırı tüketilmemelidir. Tarçının içerdiği kumarin hepatotoksik etkiye neden olabilir ve sinnamaldehit ağızda diş eti lezyonları, ülser, beyaz plak, kaşıntı ve yanma şeklinde lokal alerjik reaksiyona neden olabilir. Ayrıca tarçının insülinin etkilerini taklit edebileceğine inanılmaktadır. Tarçının bu etkileri göz önüne alındığında, kronik karaciğer hastalığı olan, alerjik reaksiyona meyilli olan ve şeker hastalığı olan kişilerin dikkatli olması gerekir.

Tarçın yağı çok sık kullanılmamalıdır, oldukça güçlü bir alerjendir. Doz aşımının yan etkileri deri döküntüsü ve yanma hissidir.

Taşıyıcı bir yağ ile seyreltilmemişse doğrudan cilde uygulamayın, ciltte ve mukozalarda yanıklara ve tahrişe neden olabilir.

BALLI TARÇININ FAYDALARI DAHA YÜKSEK

Tarçının bal ile faydaları yüksektir. Bu, bir bütün olarak vücut için iyi ve güzel bir kombinasyondur. Bir bardak sıcak kaynamış su için 1 çay kaşığı tarçın almanız gerekir. Daha sonra içeceği 20 dakika bekletin ve ardından 2 çay kaşığı bal ekleyin. Hemen atmamalısınız, çünkü kaynar su ile faydalı özelliklerini kaybeder. Sabahları aç karnına veya akşam yatmadan 1-2 saat önce ballı tarçın içilmesi tercih edilir.

TARÇIN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Tarçınlı siyah çay, kilo vermek isteyenler için iyi çalışan güçlü ve doğal bir yağ yakıcıdır. Tarçın çayı sindirim sisteminin işleyişini normalleştirir, metabolizmayı hızlandırır, yağ hücrelerini parçalar ve ısınma etkisi verir.

Lezzetli tarçın çayı nasıl yapılır? Normal bir porsiyon yeşil veya siyah çayı suya dökün ve yarım litre sıvıya yarım çay kaşığı oranında bir çubuk tarçın veya toz tarçın ekleyin. Daha zengin bir lezzet için baharatı karanfil, zencefil ve limonla güçlendirebilirsiniz. Tatlı çayı sevenler için şeker yerine bal kullanmak daha iyidir.

Uzmanlar, vücuda zarar vermemek için bir veya iki bardaktan fazla tarçın çayı içilmemesini tavsiye ediyor. Bu formda tarçın, erkekler ve kadınlar için olduğu kadar çocuklar için de faydalıdır. Sadece dozu dikkate almak önemlidir.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana veya kendi doktorunuza danışın.