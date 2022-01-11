Kışın kırmızı turp tüketmenin 5 mucizevi etkisi

Kış mevsiminin rengarenk salatalarını süsleyen kırmızı turp, sayısız faydasıyla bağışıklığınızı ve metabolik fonksiyonlarınızı düzenleyerek sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlıyor.

Kış, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli sebze ve meyvelerle diyetinizdeki tüm besin maddelerini stoklamak için en iyi mevsimdir. Kış sebzeleri arasında kırmızı turp ise, tüm ihtişamıyla pazar tezgahlarını süslüyor.

Bu turp çeşidinin dış kabuğu kırmızı, içi ise parlak beyazdır. Bu nedenle, canlı bir görünüm ve baharatlı gevrek için salatalarınıza mükemmel bir katkı sağlar. Ancak, bu güzel görünen sebzede gördüğümüzden daha fazlası var. Diyetinize biraz renk katmanın dışında, kırmızı turp düşük kalorili seviyelere sahiptir. B ve C vitaminleri ile doludurlar ve vücudunuza sayısız sağlık faydası sunarlar.

Kırmızı turp, özellikle kış aylarında beslenmenize ekleyebileceğiniz en sağlıklı sebzelerden biridir. Bu kök sebze besleyicidir ve birçok tıbbi işlevi yerine getirir. İşte, bu kış kırmızı turp tüketmeniz için nedenler;

1. ÖKSÜRÜK VE SOĞUKTAN KORUR

Kış, beraberinde öksürük, soğuk algınlığı ve grip gibi sağlık sorunlarını da getiriyor. Turp, mukusun giderilmesi söz konusu olduğunda faydalıdır. Turp yemek, göğsünüzdeki balgamı temizleyebildiği için boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Tekrarlayan bir sinüs probleminiz varsa, sizin için iyi çalışabilirler. Mukus giderici özellikleri sinüslerin temizlenmesine yardımcı olabilir.

Kırmızı turp, tıkanıklık yaratan etkenlere düşman olduğu ve boğazımızı temizlediği için soğuk algınlığı ve öksürüğü tedavi edebilir.

2. MİDE VE KARACİĞER SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Güçlü detoks yetenekleri nedeniyle kırmızı turp, karaciğerinizi toksinlerden arındırabilir. Bu kırmızı soğanlardaki yüksek lif içeriği kabızlığı önler ve bağırsak sağlığınız için iyidir. Bu küçük sebze, kolondaki durgun yiyecek parçalarını temizleyebilir ve birçok sindirim sağlığı sorunu riskini azaltabilir.

3. KANSERİ ÖNLER

Bilmiyor olabilirsiniz, ancak turp vücudunuzda kanser hücresi geliştirme riskini ortadan kaldırmada gerçekten etkili olabilir. Kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen, glukozinolatlar olarak bilinen bir bileşik içerirler. Ayrıca, kanserli hücrelerin ölmesinden sorumlu olan apoptozu indüklediği bilinmektedir.

4. KİLO KAYBINI KOLAYLAŞTIRIR

Kırmızı turp, sade salata kasenize sadece bir lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda açlığınızı gidermeye de yardımcı olur. Bu sağlıklı sebzenin yağ ve kalori oranının oldukça düşük olması, onu kilo vermek isteyenler için mükemmel bir yiyecek yapar. Buna ek olarak, metabolizma hızının artmasına ve düzenli bağırsak hareketlerine yardımcı olan düşük bir glisemik indekse sahiptirler.

5. TANSİYONU DENGELER

Kışın tansiyon sorunları çok yaygındır ve kırmızı turp onu korumaya yardımcı olur. Turp potasyumla doludur. Ve birçok çalışma, potasyum alımı ile düzenli kan basıncı arasındaki bağlantıyı doğruladı. Potasyum kan damarları ağı ile etkileşir ve vücudunuza iyi bir kan akışı sağlamak için onları gevşetir. Düzenli olarak turp yemek, yüksek tansiyonu düşürebilir ve vücudunuzdaki kan dolaşımını düzeltebilir.