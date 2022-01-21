Kışın özellikle dikkat etmeniz gereken 5 vitamin ve mineral

Soğu havalar vücut direncini azaltır ve bağışıklığa karşı olumsuz etkileri vardır. Ancak kış döneminde beslenmenize daha fazla dikkat ederek bu durumun üstesinden gelebilirsiniz.

Kışın sağlıklı kalabilmek için sıcacık bir şapka, atkı, mont olmadan evden çıkmamaya odaklanıyoruz. Ancak kış aylarında vücudumuza aldıklarımız da en az ne giydiğimiz kadar önemlidir.

Besinler vücudun normal çalışmasına ve hastalıklardan korunmasına yardımcı olur. İdeal olarak yeterli ve çeşitli bir diyetle vitamin ve mineralleri besinlerden almaktır.

Özellikle kış döneminde sağlık için faydalı olan toplam 5 vitamin ve minerali seçtik.

D VİTAMİNİ

D vitamini cildimiz güneş ışığına maruz kaldığında vücutta üretilir, bu da kış aylarında günlerin kısalması ve soğuk nedeniyle dışarıda daha az zaman geçirmemizden dolayı biraz daha zor olabilir.

Ancak, güneş ışığı dışında iyi D vitamini kaynakları olan yiyecekler de vardır. D vitamini içeren besinler listesinde somon, ton balığı, uskumru gibi yağlı balıklar, mantarlar, yumurta ve çeşitli süt türleri gibi yiyecekler yer alıyor.

Yüksek dozlarda D vitamini böbrek sorunlarına neden olabileceğinden, özellikle takviye alıyorsanız aşırıya kaçmamak önemlidir. Bu yüzden dikkatli olun ve gıda takviyesi almadan önce bir uzmanla konuşun.

C VİTAMİNİ

C vitamini genellikle soğuk algınlığı ve grip mevsimlerinde bizi sağlıklı tutacak sihirli bir vitamin olarak bilinir. C vitamini o kadar mucizevi değildir ama vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalığın şiddetini azaltabilir.

C vitamini yönünden zengin besinler arasında portakal, biber, brokoli, kivi, karalahana, karnabahar, koyu yeşil yapraklılar ve kivi bulunur. Meyve ve sebzeler başta olmak üzere birçok besinde bulunan bir vitamindir.

DEMİR

Milyonlarca insan, vücudumuzda oksijenin taşınmasından sorumlu bir protein olan hemoglobin üretiminden sorumlu demir mineralinin eksikliğinden şikayetçidir.

Yeterince demir almadığımızda kendimizi zayıf ve yorgun hissederiz. Demir eksikliği ayrıca bağışıklığı düşürerek vücudu hastalıklara yatkın hale getirebilir.

Demir açısından zengin besinler pancar, kabak, keten, susam tohumları, karaciğer, kırmızı et, fasulye ve nohuttur.

Tabii ki, anemi durumunda doktorlar demir içeren tabletler de reçete edebilirler, ancak bu sorunla mücadelede doğru beslenme çok önemlidir.

E VİTAMİNİ

E vitamini eksikliği çok yaygın değildir ancak sağlığımızın, özellikle de kış aylarında daha sık soyulan, kuruyan ve kaşınan cildimizin sağlığı için önemli bir bileşen olduğunu bilmek önemlidir.

E vitamini ile zenginleştirilmiş losyonlar cildin nemli, yumuşak ve esnek kalmasına yardımcı olur. Ayrıca E vitamininin iltihabı, kızarıklığı ve kırışıklıkları azalttığı gösterilmiştir.

E vitamini en çok bitkisel yağlarda bulunur.

B VİTAMİNİ

Toplu olarak B kompleksi olarak adlandırılan sekiz B vitamini vardır. Bunlar tiamin (B1), riboflavin (B2), niasin (B3), pantotenik asit (B5), piridoksin (B6), biotin (B7), folat (B9) ve kobalamindir (B12).

Bunlar, her birinin kendine özgü işlevi olan süper vitaminlerdir ve birlikte sağlığın koruyucularıdır.

Tam tahıllar, et, baklagiller ve koyu yeşil yapraklıları tüketerek B vitaminlerinin kışlık ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Ancak B12 vitamini dışında vücudumuz bu vitaminleri uzun süre depolayamaz, bu nedenle düzenli olarak yiyecekler yoluyla alınması gerekir.