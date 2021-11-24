Kışın soğuk yiyecekler tüketmemeniz için 5 neden

Kış aylarında soğuk yiyeceklerin yanı sıra sıcak olanları tercih etmenin bağışıklığınıza ve vücut metabolizmasına yardımcı olacağını biliyor muydunuz?

Soğuk havalar sağlığınız ve bağışıklığınız için sert olabilir. Bunu değişen mevsime ya da daha soğuk iklimlerin belirli türdeki grip ve enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırmasına bağlarsak hiç de yanlış yapmış olmayız. Kışın soğuk yiyecek ve içecekleri tüketmek bazı komplikasyonlara neden olabilir.

Vücudunuz dışarıdaki soğuk havayla birlikte kendi ısısını dengelemeye çalışırken, soğuk yiyeceklerle onu daha fazla zorlamış olur ve hastalıklara karşı savunmasız hale getirebilirsiniz. Çünkü, bu esnada hala sizin tükettiğiniz soğukla başa çıkmaya çalışıyordur. İşte, soğuk yiyeceklerin yol açabileceği bazı komplikasyonlar;

1. BAĞIRSAK SORUNLARINI TETİKLER

Yapılan araştırmalara göre, soğuk yemek özellikle kadınlarda şişkinlik ve kramp gibi bağırsakla ilgili çeşitli sorunlara neden olabilir. Bağırsak aşırı derecede ısıya duyarlı olduğunu için soğuk yiyecekler tüketmek vücutta bir şok yarattıyor ve bu da sindirim hassasiyeti, yorgunluk ve sinüs enfeksiyonları gibi diğer komplikasyonlara yol açıyor.

2. VÜCUT ISISINI DÜŞÜRÜR

Soğuk yiyecekler tüketmek vücut ısısını düşürebilir ve vücuttaki soğukluk nedeniyle sıvıların akışı ve dolaşımı etkilenebilir. Bu, kanın optimal düzeyde dolaşmadığı anlamına gelen kan stazı adı verilen bir soruna yol açabilir.

3. BOĞAZ ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLUR

Soğuk sıcaklıktaki yiyecekleri yediğimiz veya içtiğimizde, doğrudan boğazımızı hedef alarak boğaz enfeksiyonuna yol açıyor. Bu nedenle soğuk kahve, soğuk içecekler ve meyve suları gibi soğuk yiyecekler boğazı tahriş edebileceklerinden kış diyetinizin bir parçası olmamalıdır. Bunun yerine soğuk yiyecekler yerine sıcak süt, çorba, kuru yemişler, otlar ve baharatlar gibi ılık yiyeceklere yer vermelisiniz.

4. HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIR

Uzmanlara göre, kış aylarında hastalanma olasılığınız daha yüksek olabilir. Soğuk algınlığı ve öksürük, grip kadar şiddetli olmasa da temel günlük aktivitelerinizi daha zor hale getirebilir. Hapşırma, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı ile uğraşmak asla eğlenceli değildir. Kış mevsiminde, hava zaten soğukken, sıcak olmayan bir şey yemek veya içmek refleks öksürük eylemini tetikleyebilir.

5. BAĞIŞIKLIĞI OLUMSUZ ETKİLER

Soğuk yiyecekler yemek vücutta bir ağırlık hissi verebilir. Sindirimi daha zordur ve bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir. Böylece hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelebilir, günlük rutinlerinizi ve en sevdiğiniz hobilerinizi bile gerçekleştirmeye haliniz kalmayabilir.