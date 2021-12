Kışın tükettiğinizde içinizi ısıtacak 8 besin

Kış soğuğu titrettiğinde daha kalın giysilerin yanı sıra metabolizmanızı yiyecek ya da içeceklerle hızlandırarak vücudunuzu içten ısıtmaya ne dersiniz?

Yılın en soğuk aylarında, tek yapmak istediğimiz sıcacık battaniyelerimize sarılıp ısınmaktır. Kışın, vücudumuz sıcak yiyecekler için can atmaya başlar ve bu yiyecekleri tüketmek içimizi daha sıcak hissettirir.

Peki, bu durumun nasıl çalıştığını hiç merak ettiniz mi? Kış aylarında, metabolizma sırasında vücut ısısı yükseldiği için sindirimi daha uzun süren yiyecekleri tüketmek daha iyidir. Daha az gün ışığı saatleri de isteklerde önemli bir rol oynar. İşte, kışın ısınmak için tüketmeniz gereken besinler;

1. TAHILLAR

Güne yulaf ezmesi, yulaf lapası ve tam buğday ürünleri ile başlayın. Her ne kadar pizza, makarna için canımız sıksa da ara sıra yemek daha iyidir, çünkü bunlar vücudumuzu sıcak tutmaya yardımcı olmaz ve basit karbonhidratlar çabuk sindirildiği için sadece geçici bir etkiye sahip olur. Anne adayları ve yeni anneler, sebzelerle zenginleştirilmiş yulaf lapası veya yulaf ezmesi hazırlayabilir. Çocuklara tam buğdaylı sandviç verilebilir veya mısır gevreği ile sıcak süt veya yumurta veya sebze dolgulu rulolar da verilebilir.

2. ÇORBALAR

Çorbalar, bol miktarda sebze içerdikleri ve vücudumuzu içten dışa sıcak tuttuğu için mükemmel bir seçenektir. Bakliyat ve arpadan yapılan çorbalar iyi seçeneklerdir. Kimyon, tarçın ve zencefil gibi bir tutam baharat ve işte gününüzün en sağlıklı öğününü yediğiniz için işte buradasınız. Bunlar anne adayları için de çok sağlıklı seçeneklerdir. Emziren anneler, ayrıca gece yarısı atıştırması veya akşam atıştırması olarak çorbanın tadını çıkarabilir.

3. MEYVELER

Kış aylarında yerel olarak yetiştirilen meyvelerin genellikle faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Muz, çilek, kivi, elma, portakal ve nar en iyi seçeneklerden bazılarıdır.

Muzların iyi bir magnezyum kaynağı olması vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur. Çocuklara muz verilebilir veya aynısını ev yapımı fıstık ezmesine batırabilirsiniz. Anne adayları narenciye, nar ve muzun tadını çıkarabilir. Emziren anneler, yukarıda belirtilen meyvelerin tümünü atıştırmalık olarak ve tercihen gün içinde yiyebilir.

4. KURU MEYVE VE YEMİŞLER

Badem, kaju fıstığı, ceviz çok iyi bir iyi yağ kaynağıdır ve ayrıca vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur. İncir, hurma, zeytin de soğuk ülkelerde sıklıkla kullanıldığı için iyi seçeneklerdir. Hurma mükemmel demir kaynaklarıdır ve hurma ile sıcak bitkisel karışımın birleşimi tam da aradığınız şey olacaktır. Hamile bayanlar günde bir avuç kuru meyve yiyebilir.

Emziren anneler ayrıca bir avuç kuru meyvenin tadını çıkarabilir. Kuru meyve yemeyi seven çocuklara da günde bir avuç verilebilir. Toz kuru meyve karışımı da süt veya tahıl karışımına eklenebilir.

5. BAHARATLAR

Baharatlar, termojenezi sürdürmenin harika bir yoludur. Kış için süper baharatlardan bazıları zencefil, kimyon, biber, susam ve tarçındır. Zencefil çaylarda ve çorbalarda kullanılabilir. Kimyon, vücudunuzu daha uzun süre sıcak tutmaya yardımcı olur. Bu nedenle, hazırlıklarınıza kimyon eklerken cömert olun. Tarçın tozu, lezzeti arttırdığı ve metabolizmayı hızlandırdığı için salatalara ve sıcak çikolataya veya latte'ye eklenebilir. Hamile anneler, diyet çorbalarına veya normal yemeklere baharat ekleyebilir.

Çocuklara tadı her zaman çekici bulmayacaklarından çok az baharat verilebilir. Yemeklerine, çorbalarına ve sütüne katılabilir.

Emziren annelerin baharatlı yiyeceklerden kaçınması daha iyidir, ancak kimyon suyunun, zencefilin kuru zencefil şeklinde de tadını çıkarabilir. Sütlerine tarçın eklenebilir, ancak emzirme sırasında baharatların hiçbirini aşırıya kaçmayın.

6. ET ÜRÜNLERİ

Vejetaryen olmayanlar için et, metabolizma sırasında vücut ısısını yükselttiği ve mükemmel bir demir ve protein kaynağı olduğu için diyetin bir parçası olabilir. Doktorunuz izin verirse, hamile bir annenin diyetine et dahil edilebilir. Demir gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olur. Et, 1 yaşından sonra yürümeye başlayan çocukların diyetine dahil edilebilir.

7. BAL

Tek başına veya salatalara eklenen bal, geleneksel olarak öksürük ve soğuk algınlığı tedavisi olarak bilindiği için kışın da yardımcı olacaktır. Bal, diyabet öyküsü olmadığı sürece hamile ve emziren annelerin diyetine dahil edilebilir. Çocuklar ancak 1 yaşından sonra bal içmeye başlayabilir.

8. SICAK İÇECEKLER

Bu sıcak içecek sevenler için kesinlikle iyi bir haber; çünkü kışın tüketmek vücudu içten ısıtıyor. Kahve, günde iki defadan fazla tüketilmediği sürece harika bir seçenektir. Sıcak çikolata, çay ya da sadece bir bardak ılık süt bu mevsimde imdadınıza yetişecek. Hamile annelerin doğuma kadar kafeinli içeceklerden uzak durmaları daha iyidir. Bunun yerine kafeinsiz içecekler, çorbalar vs. tercih edebilirler. Emziren annelerin günde 2 bardak içmesine izin verilir. Çocuklar sıcak çikolata içebilir ve kafeinli içeceklerden tamamen uzak durmalıdır.