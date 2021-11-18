Kısırlığa neden olan yiyeceklerin listesi

Kısırlığa neden olan yiyeceklerin listesi

Çiftler çocuk sahibi olmak ister ancak bazıları bunu hemen başaramayabilir. Çocuk sahibi olmakta zorlanan veya kısırlık sorunu ile karşılaşan çiftlerin, yediklerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Günümüzde sağlıklı beslenmek oldukça zor bir hale geldi ancak dikkat etmemiz gerekiyor.

Bazı besinler sağlığımızı her anlamda olumsuz etkilerken bazı besinler ise sağlığımızı destekleyebiliyor.

Sağlıklı ya da sağlıksız beslenme konusundaki sınırı belirlememiz ve hayatımızı etkilememesi için dikkatli davranmamız gerekiyor.

Sağlıksız beslenmek kısırlığa yol açabiliyor ve anne-baba hayali kuran çiftleri zor duruma sokuyor.

Doğurganlık ve sağlıklı bir gebelik için kısır yapan yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekiyor.

Kadın ve erkeklerin kısırlık nedenlerine bakıldığı zaman, faktörlerin ortak olduğu dikkati çeken özelliklerin başında geliyor.

Bu nedenle sadece kadının değil baba olmak isteyen erkeğin sağlığına ve beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor.

Peki, Hangi yiyecekler kısırlık yapar? İşte Kısırlığa neden olan yiyeceklerin listesi...

KISIRLIĞA NEDEN OLAN YİYECEK VE İÇECEKLER

Patlamış mısır

Cips

Patates kızartması

Börek

Donmuş yiyecekler

Hazır soslar

Çikolata

Dondurma

Fast food

Vejetaryen beslenme

İşlenmiş et

Yağlı süt ürünleri

Tam yağlı süt

Peynir

Kahve

Tatlı

GDO’lu besinler

Omega-3 yağ asitleri bakımından eksik beslenme



Akollü içecekler

Soya, soya içerikli yiyecek ve içecekler

Asitli içecekler

Yukarıda belirtilen yiyeceklerden uzak durmak ve daha sağlıklı beslenmek oldukça önemli.

Sağlıklı beslenmek anne- baba olmaya yardımcı olurken, gebelik sırasında da bebeğin sağlığını ve gelişimini destekliyor.

Bu besinlerden tamamen vazgeçmek istemiyorsanız; doktorunuzun tavsiyesiyle ve belirli aralıklarla tüketebilirsiniz.

Ancak hamilelik sürecinde sigara ve alkol tüketiminden uzak durmak, bebeği kucağınıza almanızı sağlayacak olan en önemli etkendir.