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- Kısırlığa neden olan yiyeceklerin listesi
Kısırlığa neden olan yiyeceklerin listesi
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 13:46
- Güncelleme : 18.11.2021 - 13:52
Günümüzde sağlıklı beslenmek oldukça zor bir hale geldi ancak dikkat etmemiz gerekiyor.
Bazı besinler sağlığımızı her anlamda olumsuz etkilerken bazı besinler ise sağlığımızı destekleyebiliyor.
Sağlıklı ya da sağlıksız beslenme konusundaki sınırı belirlememiz ve hayatımızı etkilememesi için dikkatli davranmamız gerekiyor.
Sağlıksız beslenmek kısırlığa yol açabiliyor ve anne-baba hayali kuran çiftleri zor duruma sokuyor.
Doğurganlık ve sağlıklı bir gebelik için kısır yapan yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekiyor.
Kadın ve erkeklerin kısırlık nedenlerine bakıldığı zaman, faktörlerin ortak olduğu dikkati çeken özelliklerin başında geliyor.
Bu nedenle sadece kadının değil baba olmak isteyen erkeğin sağlığına ve beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor.
Peki, Hangi yiyecekler kısırlık yapar? İşte Kısırlığa neden olan yiyeceklerin listesi...
KISIRLIĞA NEDEN OLAN YİYECEK VE İÇECEKLER
- Patlamış mısır
- Cips
- Patates kızartması
- Börek
- Donmuş yiyecekler
- Hazır soslar
- Çikolata
- Dondurma
- Fast food
- Vejetaryen beslenme
- İşlenmiş et
- Yağlı süt ürünleri
- Tam yağlı süt
- Peynir
- Kahve
- Tatlı
- GDO’lu besinler
- Omega-3 yağ asitleri bakımından eksik beslenme
- Akollü içecekler
- Soya, soya içerikli yiyecek ve içecekler
- Asitli içecekler
Yukarıda belirtilen yiyeceklerden uzak durmak ve daha sağlıklı beslenmek oldukça önemli.
Sağlıklı beslenmek anne- baba olmaya yardımcı olurken, gebelik sırasında da bebeğin sağlığını ve gelişimini destekliyor.
Bu besinlerden tamamen vazgeçmek istemiyorsanız; doktorunuzun tavsiyesiyle ve belirli aralıklarla tüketebilirsiniz.
Ancak hamilelik sürecinde sigara ve alkol tüketiminden uzak durmak, bebeği kucağınıza almanızı sağlayacak olan en önemli etkendir.