Kistik fibrozis nedir? Çocuklarda görülen kistik fibrozis hastalığı belirtileri neler?

Kistik fibrozis hastalığının belirtileri ve tedavisi merak ediliyor. Bu hastalık kontrol altına alınamadığı taktirde çocuklar için büyük tehlike arz eden rahatsızlıklardandır.

Kistik fibrozis hastalığı mukus, ter gibi salgı yapan hücreleri etkilemektedir. Normalde akışkan ve kaygan olarak bilinen bu sıvılar kistik fibroziste koyu bir kıvam almaktadır. Peki Kistik fibrozis belirtileri neler, tedavisi nedir?

Kistik fibrozis belirtileri neler?

Koyu bir kıvamda olarak bilinen bu sıvılar normaldeki gibi akışkan olmadıkları için salgılandıkları kanal veya organları tıkamaktadır. Söz konusu durum, zamanla organlarda önemli derecede olumsuzluk gösterebilmektedir. Kistik fibrozis özellikle akciğerde ve pankreasta, ince bağırsakta ve karaciğer gibi organlardaki kanalları, yolları tıkayarak ve cinsel organların sıvılarını etkileyerek kendini göstermektedir. Bir gendeki mutasyona bağlı olarak oluşan kalıtsal ve genetik bir hastalıktır.

Kistik fibrozis özellikle solunum ve sindirim sistemini etkileyen hayati tehlike yaratabilen ve çok önemli bir hastalıktır. Kistik fibrozisin kesin bir tedavisi bulunmadığı bilinmektedir ama etkilenen vücut sıvılarını seyreltmeye, balgamı atmayı kolaylaştırmayı ve arttırmaya yönelik tedaviler, ilaçlar ve iyi beslenme yaşam kalitesini arttırmak için önerilmektedir. Genetik bir hastalıktır.

Bu hastalarda hırıltılı solunum, nefes almada zorluk, devamlı balgamlı öksürük, burun tıkanıklığı gibi problemler görülür.