Kitaplardan gelen şifa; Bibliyoterapi

Bibliyoterapi psikoterapi açısından kitap okuyarak tedavi şeklinde özetlenebilir. Genellikle diğer terapi türlerini desteklemek için uyarlanmış çok yönlü ve uygun maliyetli bir tedavi seçeneğidir.

Ruh sağlığını desteklemek için kitaplardan yardım alan terapötik bir yaklaşım olan bibliyoterapi yaklaşımının savunucuları, ruh hali ile ilgili çeşitli koşulların hafif ila orta dereceli semptomlarının okuma etkinlikleriyle başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğini öne sürüyorlar.

Çocuklar, ergenler ve yetişkinler için uygun görülen bu yöntem hem bireysel hem de grup terapisinde kullanılabilir.

Akıl sağlığı uzmanları , terapide olanları ve terapiyi bekleyenlere rehberlik etmesi veya kendi kendilerine yardım edebilmeleri, duygusal açıdan gelişim, zihinsel sağlık sorunları hakkında bilgi edinme ve yaratıcı literatürün tedaviye yönelik yararları için okumaya teşvik edebilir.



BİBLİYOTERAPİNİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ

Hikaye anlatma, yaratıcı yazma ve okuma uzun zamandır tedavi edici potansiyelleri ile tanınmaktadır. Edebiyatın bir şifa yöntemi olarak kullanılması, Yunan kütüphanelerinin iyileştirici güçleri olan kutsal yerler olarak görüldüğü antik Yunanistan'a kadar uzanır.

On dokuzuncu yüzyılın başlarında, Benjamin Rush ve Minson Galt II gibi doktorlar, bibliyoterapiyi rehabilitasyonda ve ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde bir müdahale tekniği olarak kullanmaya başladılar. I. ve II. Dünya Savaşları sırasında, geri dönen askerlerin hem fiziksel hem de duygusal kaygılarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bibliyoterapi kullanıldı.

Samuel Carothers The Atlantic Monthly'de yayınlanan 1916 tarihli bir makalesinde , bibliyoterapiyi, tıbbi bakım alan kişilere durumları hakkında bilgi vermek için kitap kullanma süreci şeklinde tanımlarken, Dorland's Illustrated ''Medical Dictionary'' olarak tanımlamıştır.

1941'de bu yöntem bir ruh sağlığı tedavisi biçimi olarak resmen tanındı. Bibliyoterapinin kullanımı 1950'lerde Carolyn Shrodes'ın insanların hikayelerde tanımladıkları karakterlerden büyük ölçüde etkilendikleri öncülüne dayanan teorik bir model geliştirmesiyle daha da genişledi.

Amerikan Kütüphane Derneği 1966'da resmi bir tanım yayınladı ve 1969'da Şiir Terapisi Derneği kuruldu ve bir bibliyoterapi biçimi olan şiir terapisini bir tedavi yöntemi olarak kurdu.

1983 yılında Uluslararası Biblio/Şiir Terapisi Federasyonu kuruldu. Günümüzde bibliyoterapi eğitimciler, yardımcı profesyoneller, kütüphaneciler ve hatta ebeveynler tarafından kullanılmaktadır. Çok yönlülüğü ve uyarlanabilirliği, onu her türlü kişisel gelişim için mükemmel bir tamamlayıcı haline getirmiştir.

BİBLİYOTERAPİ NASIL KULLANILIR?

Öncelikle eğitim ortamlarında kullanılan gelişimsel bibliyoterapi, ergenlik, bedensel işlevler veya gelişimsel evrelerdeki tipik çocukluk ve ergenlik sorunlarına yöneliktir. Eğitimciler veya tıp uzmanları genellikle ebeveynleri çocuklarıyla bu yaklaşımı kullanmaya teşvik edebilir.

Bibliyoterapi birçok şekilde ve birçok farklı tedavi edici çerçeve ile birlikte kullanılabilir. Okumanın insanların yaşadıkları sorunları anlamalarına, diğer tedavilerin etkilerini artırmalarına, zihinsel sağlık endişeleri ve bakımıyla ilgili deneyimleri normalleştirmelerine ve olumlu değişim için umut sunmalarına yardımcı olabileceği gösterilmiştir.

Bibliyoterapi seans dışında terapötik çalışma için potansiyel bir format sağlayarak tedavi sürecini hızlandırabilir ve yoğunlaştırabilir.



BİBLİYOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN SORUNLAR

Bu yöntem genellikle daha geleneksel bir terapi şekli yerine önerilmemekle birlikte, terapideki bireyler ve terapi almayı bekleyenler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Yani profesyonel tedaviyi destekleyici olarak kullanımı daha uygundur.

Bibliyoterapi acil yardıma ihtiyacı olmayanlar için tedavinin ilk adımı olarak kabul edilebilir. Okuma, öz farkındalığı artırarak, öz saygıyı geliştirerek ve gelişimsel krizlerle yüzleşme becerisine yardımcı olarak her yaştan bireye fayda sağlayabilir.

Araştırmalar, okumanın depresyon, hafif alkol kötüye kullanımı, anksiyete, yeme bozuklukları ve iletişim sorunlarının tedavisinde yararlı bir terapi biçimi olduğunu göstermektedir .

Aile ile ilgili zorluklar, travma sonrası stres veya keder gibi sorunlar için terapi gören kişiler, kullanılan yaklaşıma kitapların ve okuma etkinliklerinin dahil edilmesinden de yararlanabilir.

BİBLİYOTERAPİ ETKİLİ Mİ?

Çoğu uzman, okumanın empatiyi artırdığı , zihni keskinleştirdiği ve davranışı etkilediği gösterildiğinden, okumanın zihinsel sağlığı geliştirebilecek üretken bir etkinlik olduğu konusunda hemfikirdir. Yapılan çalışmalarla kurgunun bir okuyucunun diğerlerindeki duyguları ayırt etme ve yorumlama konusundaki genel yeteneğini geliştirdiği belirlenmiştir.

Anekdot niteliğindeki araştırmalar, bibliyoterapinin ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde önemli faydalar sağlayabileceğini ve ruh sağlığı uzmanları arasındaki popülaritesinin daha da olumlu sonuçlar doğurduğunu öne sürüyor. Pek çok terapist, tedaviye kitapların dahil edilmesinin terapiye katılımı artırdığına ve iyileşme süresini azaltabileceğine, içgörü ve davranış değişikliği için daha fazla fırsat sağladığına ve aynı zamanda insanların terapi çalışmalarında daha fazla sorumluluk almasına olanak tanıdığına inanmaktadır.

Yöntemin etkinliği üzerine yapılan araştırmalar, yöntemin depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığı yaşayanlar için tedavi sürecinin yararlı bir parçası olduğunu göstermiştir.