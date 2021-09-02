Kıvrandıran regl ağrısını ilaçsız geçiren yöntemler

Bazı kadınların regl dönemi, ilaç kullanmaya ihtiyaç duyacak kadar ağır geçebiliyor. Ancak ilaç kullanmadan da regl ağrısını hafifletmeniz mümkün. İşte regl ağrısını ilaçsız geçiren yöntemler..

Kadınların birçoğu, regl döneminden önce veya kanama başlar başlamaz karın ve kasıklarında kramplar hissediyor. Tıpta ''dismenore'' olarak adlandırılan bu durum, adet sancısı veya adet ağrısı olarak tanımlanıyor.

Yaşam kalitesini düşüren ve oldukça acı veren regl ağrısı, karnın altı kısmında aralıklı olarak gelen kramplar şeklindedir. Sırt, bel, kasıklar ve genital bölgede de hissedilen bu sancıya ayrıca bulantı, kusma, baş dönmesi, halsizlik, baygınlık gibi şikayetler de eşlik edebiliyor.

Kadınların yüzde 50'sinden fazlası adet sancısı sorunu yaşıyor. Bazı kadınlar, regl dönemlerini hafif yorgunluklarla atlatırken bazı kadınlar, bu süreçte şiddetli ağrılarla cebelleşmek durumunda kalıyor.

Çoğu zaman bununla nasıl baş edeceğini bilemeyen kadın, ağrı kesicilere yönelme eğilimi gösteriyor. Ancak uzmanlar, ağrı kesici kullanmak yerine doğal çözümlerle ağrıyı hafifletmenin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

Bu periyodik ağrıları, evde ilaç kullanmadan geçirmek isteyenler için ''Regl ağrısı ilaçsız nasıl geçer, evde uygulanabilen yöntemler nelerdir?''' sorusuna yanıt aradık. İşte insanı canından bezdiren regl ağrısını ilaçsız geçiren 8 doğal çözüm...

ADETA BİR CANKURTARAN: SICAK SU TORBASI

Şiddetli regl ağrısını geçirme konusunda akla gelen ilk yöntem sıcak su torbası uygulamasıdır.

Yatarken karnınıza veya ayaklarınızın altına sıcak su torbası koymak çoğu zaman regl sancınızı hafifletmeye yardımcı olur. Ancak suyun çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Suyun ısı seviyesi, bir delinme veya patlama olması durumunda teninizi yakmayacak şekilde olmalı.

Eğer sıcak su torbanız yoksa sıcak kompres de uygulayabilirsiniz. Örneğin bir havluyu ütü ile ısıtıp karnınıza veya ayaklarınızın altına koyabilirsiniz. ''Şiddetli regl ağrısı nasıl geçer?'' diyenlere özellikle bu yöntemi tavsiye ediyoruz.

KARNINIZA MASAJ YAPIN

Özellikle alt karın bölgenize yapacağınız masaj, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

Parmak uçlarınız ve avuç içinizi kullanarak dairesel hareketlerle yapacağınız masaj, kaslarınızın gevşemesini sağlar.

SAKİN KALMAK İÇİN: ILIK DUŞ

Sıcak uygulamasının bir diğer alternatifi ise ılık duş almaktır. Ilık suyla duş almak, çileden çıkaran regl ağrısını hafifletmede oldukça etkili bir yöntemdir.

Ilık duş, kaslarınızın rahatlamasını sağlayarak regl ağrınızı geçirmesinin yanı sıra kendinizi tazelenmiş hissetmenizi sağlar.

Evinizde küvet varsa içini sıcak su ile doldurup yaklaşık 15-20 dakika küvet sefası yapabilirsiniz. Dilerseniz eczanelerden adet sancısı için satılan ısı bantlarından temin edip kullanabilirsiniz.

HER DERDE DEVA: BİTKİ ÇAYI

Kafein tüketimi östrojen hormonu düzeyini artırdığı için bu süreçte önerilmez. Ancak bitki çayları, regl ağrısını dindirmeye birebir! Özellikle bu süreçte zencefil, papatya, rezene, ıhlamur, tarçın gibi bitki çaylarını tüketmeniz ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olur.

Kırmızı meyve çayları, nane limon çayı ve yeşil çay bu süreçte değişen vücut fonksiyonların düzenli çalışmasını sağlar.

Sakinleştirici etkisi bulunan sıcak bitki çaylarının bir diğer etkisi ise ödem atmaya yardımcı olmalarıdır.

SAĞLIKLI BESLENİN

Sağlıklı beslenme, hiç şüphesiz yaşam kalitesini yükselten en önemli faktördür.

Tuz vücutta ödeme neden olduğundan regl dönemine en az bir hafta kala tuz alımını sınırlandırmalısınız.

Magnezyum, adet kramplarının azılı düşmanıdır. Dolayısıyla bu süreçte muz, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, fıstık, ceviz, badem, havuç, soya fasulyesi, tahıl ürünleri, hurma, kereviz, pırasa ve kakao gibi magnezyum zengini besinler tüketmeye özen göstermelisiniz. Dilerseniz doktorunuza danışarak magnezyum takviyesi de alabilirsiniz.

Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun salgılanması ağrı eşiğini yükseltir. Bu hormonun artması için beslenme düzeninizde; avokado, muz, havuç, bezelye, pirinç, balık, kepek ekmeği, baklagiller ve kırmızı et gibi B6 vitamini açısından zengin yiyeceklere daha fazla yer verebilirsiniz.

Kalsiyum zengini besinlerin tüketimi de regl sancılarını hafifletir. Uzmanlar, regl periyodunun yaklaştığı dönemden bittiği döneme kadar günde 1200 mg kalsiyum alınmasını önermektedir.

Ayrıca yapılan araştırmalar, regl döneminde E vitamini takviyesi alan kadınların daha az regl ağrısı yaşadığını ortaya koymuştur. Dilerseniz doktorunuza danışarak E vitamini takviyesi kullanmaya başlayabilirsiniz.

VAZGEÇİLMEZLERDEN BİRİ: DÜZENLİ EGZERSİZ

Yapılan araştırmalara göre, haftada 3 gün yaklaşık 30 dakika egzersiz yapmak, vücudun doğal ağrı kesicisi olan beta-endorfin maddesinin salgılanmasına sağlar.

Dolayısıyla düzenli egzersiz, yoga ve nefes egzersizleri yapmak regl sancılarını hafifletmeye yardımcı olur.

HER ŞEYİN DÜŞMANI: STRES

Yapılan araştırmalarda, stresli zamanlarda regl sancılarının daha şiddetli hissedildiği gözlenmiştir.

Stresle başa çıkma yöntemleri bu süreçte en iyi yardımcınız olabilir. Eğer ilginiz varsa meditasyon veya yoga çalışmalarına başlayabilirsiniz.

İSTİRAHAT EDİN

Regl ağrısına kesin çözüm vadeden önerilerden biri de dinlenmektir. Ağrınızın başlayacağını anladığınız andan itibaren bir bitki çayı içip uzanın. Dilerseniz uzanırken karnınıza sıcak su torbası koyabilirsiniz.