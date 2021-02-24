Kızarmış gıdalar kalp krizi riskini artırıyor

Kızarmış gıda tüketiminin giderek arttığını ve buna bağlı olarak kalp hastalıklarının da yaygınlaştığını ifade eden Dr. Rıza Kaya, önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Koroner kalp hastalığı, inme, hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi kronik hastalıklar dünya çapında ölüm nedenleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Bu hastalıkların hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere önemli bir sağlık yükü oluşturduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rıza Kaya, diyet ve beslenmenin kronik hastalıklar için önemli değiştirilebilir risk faktörleri arasında olduğunu söyleyerek, kalp sağlıı için kritik öneme sahip önerilerde bulundu.

HASTALIK GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesinde diyet, anahtar rol oynamaktadır. Yüksek enerji ve yağ içeriği olan doymuş yağ ve rafine karbonhidratlarla alınan gıdaların aşırı tüketimi kilo alımı ve obeziteye yol açıp bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar için artmış bir risk oluşturmaktadır. Diyet yağları ve kronik hastalıklar arasındaki ilişki, diyet yağlarının kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu nedenle son yıllarda diyet kılavuzlarının odak noktası toplam yağ alımının azaltılması yerine tüketilen yağların türü ve diyetin yağ asidi profiline daha fazla vurgu yapılmasına doğru kaymıştır.

Kızartma çok eski bir pişirme yöntemidir ve yüzyıllar önce Akdeniz ülkelerinde kullanılmıştır. Artık tüm dünyada kızartma tercih edilen pişirme yöntemidir ve dayanıklılığı artırılmış işlenmiş gıda üretmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bazı tüketiciler için besinleri derin yağda kızartmak tadını daha çekici hale getirerek yiyeceklerin lezzetini artırmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda (150-200 C) yüksek oranda doymamış bitkisel yağlar, oksidasyona duyarlı olmaları nedeniyle gıda ürününün kızartma ve raf ömrünü kısaltır. Doymuş yağ asitleri bakımından zengin yağlar ve kısmen hidrojene yağlar, uzun süreli kızartma için gelişmiş stabilite profillerine sahiptir.

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Kızarmış yiyecekler, özellikle fast-food satış yerlerinden olanlar, genellikle trans yağlar içerir ve bunlar düşük yoğunluklu lipoprotein veya “kötü” kolesterol düzeylerini yükseltirken, yararlı yüksek yoğunluklu lipoprotein veya “iyi” kolesterol düzeylerini düşürür. Ayrıca kızartma vücudun enflamatuar tepkisini etkileyebilecek kimyasal yan ürünlerin üretimini artırır.

Kızarmış yiyecek yemek artan kardiyovasküler olay riskiyle bağlantılıdır. Risk, haftalık 114 gram ek porsiyon ile artar. En az kızarmış yiyeceği yiyenlerle karşılaştırıldığında, en çok yiyenlerin kalp yetmezliği riski yüzde 37 arttı.

Yakın tarihli bir Çin merkezli yapılan bir araştırmada, kızarmış yiyecekler yemenin kalp krizi ve felç dahil olmak üzere yüksek kardiyovasküler olay riski ile bağlantılı olduğu gösterildi. Yazarlar, 114 gram ağırlığındaki her ilave haftalık porsiyonda riskin arttığını bulmuşlardır.

Araştırmacılar, en az miktarda kızarmış yiyecek yiyen katılımcılarla karşılaştırıldığında, en çok yiyenlerin yüzde 28 artmış ciddi kardiyovasküler olay riski, yüzde 22 artmış koroner kalp hastalığı riski ve yüzde 37 artmış kalp yetmezliği riskine sahip olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca araştırmada haftada bir ek olarak yaklaşık 114 gram kızartılmış gıda tüketimi, kalp krizi ve felç riskini yüzde 3, kalp hastalığı riskini yüzde 2, kalp yetmezliği riskini ise yüzde 12 artırdığı saptandı. Ekip, kızarmış yiyecekler ile kardiyovasküler hastalık veya herhangi bir nedenden ötürü ölüm arasında bir bağlantı tespit etmedi. Ancak bu önceki bulguların tutarsızlığını ve sınırlı kanıt miktarını yansıtabilir.

Yiyecekleri kızartmak ayrıca besin değerini düşürebilir, zararlı olduğu bilinen trans yağlar oluşturabilir ve gıdanın kalori içeriğini artırabilir. Bunların tümü kalp hastalığına neden olabilecek süreçlere yol açabilir. Restoran yemeklerinin ve fast-food tüketiminin azaltılması, ev yemeklerinde kızartma yapmak yerine daha sağlıklı kaynatma, buharda pişirme gibi yöntemlerin kullanılması tavsiye edilmektedir.