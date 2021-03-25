Kızıl hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Kızıl hastalığı tedavisi var mı?

Kızıl hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Kızıl hastalığı tedavisi var mı?

İlk olarak boğaz enfeksiyonu şeklinde başlayan kızıl hastalığı, genellikle 5-15 yaşlarındaki çocuklarda gözlemlenmektedir. Günümüzde daha az tehlikeli olan bu hastalığın erken tanı ve tedavisi vardır.

Beta mikrobu adı verilen A streptokokları nedeniyle ortaya çıkan kızıl hastalığı, ilk olarak boğaz enfeksiyonuyla başlayıp deride kızıl döküntüler ve yüksek ateş ile devam etmektedir.

Erken tanı ve tedavinin mümkün olduğu bu hastalıkta, antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır.

Peki, Kızıl hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Kızıl hastalığı tedavisi var mı?

KIZIL HASTALIĞI NEDİR?

Bir enfeksiyon hastalığı olan kızıl hastalığı, bulaşıcı bir hastalıktır ve strep boğaz enfeksiyonu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Enfeksiyona neden olan bu bakteriler ağız ve burun içerisinde yaşmaktadır.

Bu hastalık, vücutta kırmızı ve parlak döküntülere neden olmakta ve bu döküntüler eritrojenik toksin adı verilen bir zehir üretmektedir. Bunun yanı sıra kızıl hastalığına sebep olan enfeksiyon, cilt enfeksiyonuna da neden olabilmektedir.

Genel olarak tüketilen gıdalar ve içecek yolu ile bulaşması nedeniyle kızıl hastalığına yakalanmış olan kişilerin kulladnığı bardak, kaşık ve benzeri eşyaları kullanmamak gerekmektedir. Ortak kullanımda olan eşyalar sayesinde kızıl hastalığı çok kolay bir şekilde bulaşabilmektedir.

KIZIL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Enfeksiyona sebep olan bakterilerin vücut içerisine girmesi ile birlikte kızıl hastalığı belirtileri, 1-4 gün içerisinde ortaya çıkmaktadır.

Kırmızı beneklerin üzerinde beyaz renkli ve sarı renkli bölümler oluşmakta ve ağrılı şişlikler ile gerçekleşmektedir.

İlk belirtilerin ortaya çıkmasının ardından yaklaşık 2 gün içerisinde ciltte döküntüler oluşmaya başlamakta ve bu kırmızı döküntüler çoğunlukla leke şeklinde oluşmaktadır. Kızıl hastalığının ilerleyen evrelerinde, Vücut içerisindeki kırmızı döküntüler daha da çoğalmakta ve bu döküntüler genel olarak kol, kasık ve boyun altlarında oluşmaktadır.

6 aydan küçük olan bebeklerde genellikle hafif bir burun akıntısı ve düşük seviyelerde ateş ile beraber nezle oluşmaktadır. 6 ay ile 3 yaş arası bebeklerde düşük dereceli ateş, kas ağrıları, eklem ağrıları ve nezle bulguları görülmektedir.

Kızıl hastalığının diğer belirtileri ise şu şekildedir:

Kusma

Titreme ve baş ağrısı

Karın ağrısı

Boğaz ağrısı

Dilde görülen beyazlaşmanın arkasındaki kırmızılaşma

Boyun tutulması

Halsizlik

Kaşıntı

Döküntü

Ciltte kabuklaşma sonrasında soyulma

Ani başlayan yüksek ateş

KIZIL HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kızıl hastalığının hastanedeki tedavi süreci, yaklaşık olarak 10 gün sürmektedir. Bu süreçte hastaya antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır.

Tedavi yöntemleri içerisinde ateş düşürücüler de bulunmaktadır. Ateş düşürücü ilaçlar, kızıl hastalığı nedeniyle çıkan ateşi kısa zamanda düşürmektedir.