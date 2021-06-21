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KKTC'ye 50 bin doz daha Sinovac aşısı gönderildi
Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.
- AA
- 21.06.2021 - 22:33
- Güncelleme : 21.06.2021 - 22:41
Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yardımlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.
KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, akşam Ercan Havalimanı'na indi.
YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ
Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
KKTC'ye 50 bin doz daha Sinovac aşısı gönderildi VİDEO