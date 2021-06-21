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    KKTC'ye 50 bin doz daha Sinovac aşısı gönderildi

    Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.
    • AA
    • 21.06.2021 - 22:33
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 22:41
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    KKTC'ye 50 bin doz daha Sinovac aşısı gönderildi

    Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yardımlarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

    KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, akşam Ercan Havalimanı'na indi.

    YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

    Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

    KKTC'ye 50 bin doz daha Sinovac aşısı gönderildi VİDEO

    KKTC ye 50 bin doz daha Sinovac aşısı gönderildi #1

    KKTC ye 50 bin doz daha Sinovac aşısı gönderildi #2

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