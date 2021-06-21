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KKTC'ye 50 bin doz daha Sinovac aşısı gönderildi

KKTC'ye 50 bin doz daha Sinovac aşısı gönderildi

Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.