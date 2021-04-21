Klamidya nedir, belirtileri nelerdir? Klamidya nedenleri ve tedavisi..

Chlamydia trachomatis adlı bakterilerin neden olduğu klamidya hastalığı, oldukça sık görülen cinsel hastalıklardan biridir. Peki, klamidya nedir, belirtileri nelerdir?

Genç kadınlarda daha yaygın görülen klamidya, hem kadın hem de erkeklerde genital enfeksiyonlara sebep olmaktadır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların içerisinde çok sık rastlanan bir hastalık olan klamidya, sinsi bir şekilde seyreden ve tedavi edilmediği takdirde oldukça ciddi problemlere neden olan bir hastalık türüdür.

Bir kadının üreme sistemine ciddi, kalıcı hasara neden olabilen bu hastalık, hamile kalmayı zorlaştırabilir veya imkansızlaştırabilir. Ayrıca ölümcül olarak ortaya çıkabilen ektopik bir gebeliğe de neden olabilmektedir.

Peki, Klamidya nedir, belirtileri nelerdir? İşte, klamidya (Chlamydia) nedenleri ve tedavisi..

KLAMİDYA (CHLAMYDIA) NEDİR?

Klamidya, üreme sisteminde bulunan ve antibiyotik ilaçlarla kolayca tedavi edilebilen bir bakteriyel enfeksiyondur. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar içerisinde çok yaygın bir şekilde görülen bu hastalık, hem kadın hem de erkekleri etkilemekte ve bütün yaşlarda görülebilmektedir.

Rahatsızlığın erken dönemdeki belirtileri oldukça hafiftir. Hatta klamidya hastalarının çoğu herhangi bir belirti göstermez. Ancak tedavi edilmediği durumlarda bilhassa kadınlarda oldukça ciddi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Erken doğum gibi pek çok sorunla karşılaşmak mümkündür.

KLAMİDYA NASIL BULAŞIR?

Klamidya enfeksiyonu, bu enfeksiyona sahip olan biriyle cinsel ilişkiye girildiğinde bulaşmaktadır. Enfeksiyona sahip olan hamile bir kadının bebeğinde klamidya görülebilmektedir.

Geçmişte klamidya enfeksiyonu geçirmiş olup tedavi gören biri, enfeksiyona sahip olan biriyle korunmasız ilişkiye girdiği takdirde tekrar enfekte olabilmektedir.

KLAMİDYA BELİRTİLERİ

Klamidya, erken dönemlerde kadınların yaklaşık yüzde 90'ında, erkeklerin ise yüzde 70'inde bir belirtiye neden olmamaktadır. Belirti ve semptomlar genellikle enfeksiyon bulaştıktan 5 ile 10 gün sonra görünmektedir.

Klamidya hastalığının kadınlardaki belirtileri şu şekilde ortaya çıkmaktadır:

Güçlü ve kötü kokulu anormal vajinal akıntı

İdrar yaparken yanma hissi (disüri)

Sık idrara çıkma (pollaküri)

İlişki sırasında ağrı (disparunia)

İlişki sonrasında kanama

Vajinada veya anüs etrafında şişlik

Karın ağrısı

Kasık ağrıları

Adet periyodu arasında lekelenme

Pelvik inflamatuar hastalıklar

Klamidya hastalığının erkeklerdeki belirtileri şunları içermektedir:

Peniste akıntı

Kasık ağrısı

Testis ağrısı

İdrar yaparken yanma hissi

Penisin ağzının etrafında yanma veya kaşıntı

Testislerden birinde veya her ikisinde ağrı ve şişlik (bu daha az yaygın)

Dışkılarken ağrı ve kanamanın yanı sıra dışkılamaya sıkça çıkma,

Boğaz ağrıları,

Ateş ve öksürük

KLAMİDYA TEDAVİSİ

Klamidya hastalığı tedavi edilmediğinde kısırlık ve ektopik hamilelik dahil olmak üzere uzun süreli sağlık sonuçlarına neden olabilmektedir.

Klamidya, antibiyotikler ile tedavi edilmektedir. Klamidya tedavisi adına yazılmış olan antibiyotiklerin istenilen dozda ve zamanda alınması, hastalıktan kurtulmak adına oldukça önemlidir. Klamidya enfeksiyonu bulunan kişiler, tedaviye başladıktan 1 hafta süreyle cinsel aktivitelerden kaçınmak zorundadır.

Klamidya tedavisi adına kullanılan antibiyotikler, sadece bakterileri yok ettmektedir. Klamidya enfeksiyonunun vücuda yapmış olduğu tahribatı geri döndürmeye bir etkisi bulunmamaktadır.

İlaca başladıktan sonra enfeksiyona bağlı olan şikayetlerin geçmesi gerekmektedir. Şikayetlerin devam etmesi halinde yeniden muayene adına doktora başvurulmalıdır.

Cinsel partnerlerin tedavi edilememesi durumunda Kkamidya enfeksiyonuyla yeniden karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle klamidya enfeksiyonunu geçiren kişilerin, tedaviden 3 ay sonra kontrol amacıyla doktora başvurmaları gerekmektedir.