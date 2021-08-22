Klima çarpmasıyla koronayı karıştırmayın

“Klima çarptı hafif kırgınlık var” diyerek toplum içinde dolaşan kişilerin varlığına dikkat çeken Uzm. Dr. Selahattin Menteş, bu kişilerin mutlaka koronavirüs testi yaptırması gerektiğini söyledi

Koronavirüs salgınının tüm dünyada Delta varyantı ile tekrar tırmanışa geçtiğini hatırlatan Uzm. Dr. Selahattin Menteş, rahat davranılmaması konusunda uyardı.

Bilimsel olarak yapılan tüm uyarılara karşın koronavirüs salgınının tüm hızıyla artarak devam ettiğinin altını çizen Menteş, bugüne kadar 55 bine yakın insanın koronavirüs nedeniyle kaybedildiğini hatırlatarak, “Ülkemizde günlük ölüm neredeyse şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek noktalardadır. Her gün bu ülkede yüzlerce insan ölmeye devam ediyor. Bu ölümler arasında gençlerimizi görmek bizlere tarifsiz acılar vermektedir. 20-30 yaşlarında gençlerimizi solunum cihazlarında görmek ve ailelerin perişan halleri acımıza acılar katıyor." dedi.

"GENÇLERİMİZ MUTLAKA AŞILANMALI"

Aşıların tek çözüm olduğunu ve hiçbir bilimsel kanıt olmamasına rağmen aşı karşıtlığının varlığının endişe konusu olduğunu söyleyen Menteş, "Bu yeni pikte maalesef ’bana bir şey olmaz, ben sağlıklıyım’ diyen gençler etkilenmektedir. Gençlerimiz mutlaka aşılanmalıdır. Onlar bu ülkenin gelecekleridir ve onları korumak bizlerin görevidir. Aşı karşıtı safsatalara ve sosyal medya şarlatanlarına gençlerimizi bırakamayız. Bizler Adana Tabip Odası olarak gerekirse nerede aşı olmayan bir genç var ise ayağına kadar gidip onu ikna edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"KLİMA ÇARPTI, HAFİF BİR KIRGINLIĞIM VAR"

Son zamanlarda “Beni klima çarptı, hafif bir kırgınlığım” var diye ortada dolaşmaya devam eden vatandaşların varlığından haberdar olduklarını da söyleyen Menteş, “Bu tür durum yaşayanların derhal test yaptırmasını ve kendisini sonuçlar çıkıncaya kadar izole etmesini istiyoruz. Bölgemizde sıcak günler geçiriyoruz, evet klima çalıştırıyoruz ama şikayeti olanlar olayı hafife alıp hastalığı bulaştırmaya devam ediyorlar. Klimalar eğer ortam iyi havalandırılmıyor ise ve orada hasta biri var ise hastalığın yayılmasına bile neden olabilir. Mutlaka kalabalık ortamlardan uzak duralım ve klima çarptığını düşünüyor isek mutlaka test yaptıralım" dedi.

Okulların açılmasına çok az bir süre kala bir an önce yeterli aşılamanın tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Menteş, tüm vatandaşları ve özellikle gençleri aşı olmaya çağırdı.