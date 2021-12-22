KOAH semptomlarını hafifletmenin 5 yolu

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'ndan (KOAH) muzdaripseniz, hayatınızı kolaylaştırırken semptomları azaltmanızı sağlayacak yöntemleri sizler için sıraladık…

KOAH, zamanla kötüleşen bir akciğer hastalığı olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olarak tanımlanır. Bu hastalık ağırlıklı olarak öksürük, nefes alma sorunları, hırıltı ve göğüste sıkışma gibi belirtiler gösterir.

KOAH, yürüme ve yemek pişirme gibi basit günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğinizi etkileyerek daha da kötüleşebilir. Bununla birlikte, yaşam kalitenizi artırarak KOAH semptomlarını önlemenin yolları vardır. İşte, KOAH ile daha iyi bir şekilde hayatta kalmanıza rehberlik edecek temel ipuçlarından bazıları;

1. AKTİF KALIN

Kilonuzu korumak ve formda kalmak, özellikle KOAH ile yaşayan biri için çok önemlidir. Düzenli egzersiz nefes alma sorununa karşı size yardımcı olur, fazla kiloları azaltır. Genel sağlığınızı ve akciğerlerinizi korumanın yolu hareketten geçiyor.

2. KENDİNİZİ İFADE EDİN

Başkalarıyla KOAH semptomları hakkında konuşmak önemlidir, çünkü ağrınızı paylaşmak ailenizle, özellikle de eşinizle, rahat olmanıza yardımcı olabilir. Benzer bir rahatsızlığı olan kişiyle konuşmak da pozitif kalmanıza yardımcı olabilir, ayrıca KOAH semptomlarını önlemeye yönelik ipuçlarını paylaşabilirsiniz.

3. GRİP AŞISI OLUN

KOAH hastaları grip olmaya yatkın olabilir ve aynı şey ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle aşı olmanız enfeksiyon kapmanızı önleyecektir. Özellikle kış aylarında grip ya da diğer viral salgınlardan korunmak gerekir.

4. GÜNÜNÜZÜ DOĞRU PLANLAYIN

Enerjinizi korumak ve nefes alırken huzursuzluktan kaçınmak için güne uygun bir programla başlayın. Günün önceden planlanması günlük aktivitelerinizi kolaylaştıracak ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. Bu sayede kilonuzu korumak için daha sağlıklı bir diyet sürdürebilir ve hareketliliğinizi artırabilirsiniz.

5. KALABALIKTAN KAÇININ

Büyük toplantılara, kalabalık caddelere ve sigara içilen yerlerde bulunmaktan kaçının. Daha az kalabalık ve daha fazla ağaçla, taze atmosferde uzun süre kalmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Temiz hava KOAH hastaları için en iyi ilaçtır.