Kocaeli Şehir Hastanesi'nden 1 yılda 2 milyon kişi hizmet aldı 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışının yıl dönümünde düzenlenen programda, hastanenin bölgedeki ihtiyacı karşıladığı ve alanında en saygın, nitelikli kadrolarla hizmet verildiği belirtildi.

AA

Yurdun dört bir yanında inşa edilen şehir hastaneleri, dev hizmet vermeye devam ediyor.

Kentte inşa edilen 1218 yatak kapasiteli şehir hastanesi, 1 yılda yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet verdi.

Bölge tarihindeki "en büyük sağlık yatırımı" olarak 368 bin 668 metrekare alanda Kocaeli ve çevre illere hizmet sunan hastanenin açılışının 1. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaklaşık 120 milyar dolar dış ticaret hacmine sahip kente, gelişmiş tıbbi cihazları olan, alanında uzman hekimlerin bulunduğu şehir hastanesinin çok yakıştığını anlattı.

"Sağlık turizminde önemli yere geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sağlık alanında devrim niteliğinde yatırımlar yapıldığını söyleyen Yavuz, şöyle konuştu:

"Ne kadar fiziki mekan yaparsanız yapın, hizmetin kalitesi ve niteliğini o kurumlarda çalışan insan belirler. O yüzden pandemi de dahil yaptığınız fedakarlığı ve gösterdiğiniz gayreti takdirle alkışlıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Sağlık turizminde de önemli yere geldik. Şehrimizde 52 adet belgeli sağlık kuruluşu bulunuyor ve bu her geçen gün artıyor. İnanıyorum ki, Kocaeli Şehir Hastanesi bu alanda da önemli gelişmeler sağlayacaktır."

"Dünyada parmakla gösteriliyor"

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan, vatandaşlara nitelikli ve dünyada da parmakla gösterilen sağlık hizmeti verildiğine işaret ederek, "Birçok ülkeden şehir hastanelerimizin yatırım ve işletme modeli, ortaya koyduğu katma değerle ilgili olumlu geri dönüşler alıyoruz." dedi.

Deprem izolatör sistemleri kullanılıyor

Şehir hastanelerinin mühendislik anlamında Türkiye'nin en nitelikli eserlerinden biri olduğunu, Trabzon ve Rize'deki şehir hastanelerinde de yeni dolgu alanı üretilerek ileri seviyedeki mühendislik önlemleri ve bileşenlerinin kullanıldığını ifade eden Uçan, şehir hastanelerinin deprem izolatör sistemleri kullanılarak inşa edildiğini anımsattı.

"Alanında en saygın, nitelikli kadrolarla hizmetler sürdürülüyor"

Uçan şunları kaydetti:

"Şu anda İstanbul'da birçok özel hastaneden daha fazla Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nin talep gördüğünü görüyoruz. Aynı durumu Bilkent Şehir Hastanemiz, Etlik Şehir Hastanemiz için söylemek mümkün. Aynı durum eminim ki, Kocaeli Şehir Hastanemiz için de geçerlidir. Bu sadece mekansal değişimle ilgili değil, içerisinde değerli hocalarımız var, alanında en saygın, nitelikli kadrolarla hizmetler sürdürülüyor. O anlamda da yapılan işin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz."

Kocaeli Şehir Hastanesi

Depreme dayanıklı olması için yapımında 1069 izolatör kullanılan ve bünyesinde 6 farklı hastane bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi, hasta kabulüne 3 Nisan 2023'te başlamış, resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Nisan 2023'te yapılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)