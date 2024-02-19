Kocaeli Şehir Hastanesi'nden 10 ayda dev hizmet! 1 milyonu aştı... Geçtiğimiz yıl nisan ayında hizmete giren Kocaeli Şehir Hastanesi, bugüne kadar 1 milyon 600 bin hastaya sağlık hizmeti verdi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de sağlık sektöründeki çalışmalar örnek teşkil ediyor.

Uzman ekip ve cihazlar derken bir de bu çalışmalara şehir hastaneleri eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği hastaneler, kısa sürede yurdun dört bir yanında yükseldi.

Kimi kentlerde ise çalışmalar devam ediyor.

Nisan ayında hizmet vermeye başladı

Hastanenin kazandırıldığı kentlerden biri de Kocaeli.

Bölgedeki ve çevre illerdeki hastane ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Kocaeli Şehir Hastanesi, geçtiğimiz yıl nisan ayında hizmete girdi.

"10 ayda 1 milyon 600 bin hastaya sağlık hizmeti verdi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa sürede büyük bir başarı elde eden hastaneye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"4 Nisan 2023'te hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi 10 ayda 1 milyon 600 bin hastaya sağlık hizmeti verdi. Hastanemiz 582’i tek kişilik olmak üzere bin 220 yatak kapasitesine, 63 ameliyathane odasına sahip. 10 ayda yapılan cerrahi işlem sayısı yaklaşık 45 bin."

"45 bin 858 cerrahi işlem yapılmıştır"

Videoda, verilen hizmeti anlatan Başhekim Doç. Dr. Bahri Elmas da şu ifadeleri kullandı:

"19 aylık süre içerisinde 365 bini acil olmak üzere 1 milyon 600 hastaya sağlık hizmet sunumu gerçekleştirmiştir. Bin 220 yatak kapasitesine sahip hastane, 395 metrekare kapalı alana kurulmuş olup, 63 adet ameliyathane odası bulunan hastanemizde, 45 bin 858 cerrahi işlem yapılmıştır.

Günlük olarak ortalama 200 adet cerrahi işlem yapılmıştır. Açılış tarihinden günümüze yoğun bakımda 8 bin 405 hastaya hizmet verilmiştir. Hastanemizde 46 bin 742 hastaya yatış yapılarak tedavi hizmeti sunulmuştur. Bugüne kadar 3 bin 320 tanısal anjioplasti işlemi yapılmış olup, bin 781 yabancı hastaya sağlık hizmeti verilmiştir."