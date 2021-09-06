Kocaeli'de siniri kesilince yüz felci geçiren kadın öldü

2018 yılında damak tedavisi için gittiği özel hastanede siniri kesilince yüz felci geçiren 42 yaşındaki kadın, ağrılarına çare ararken yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Yeliz Demirli (42), 2018 yılında damaklarındaki ağrı sebebi ile İzmit ilçesinde bulunan özel bir diş sağlığı merkezine gitti.

TEDAVİDE SİNİRİ KESİLDİ, YÜZ FELCİ GEÇİRDİ

Uygulanan tedavi sırasında siniri kesilen Yeliz Demirli’nün, yüzünün sol bölümü felç oldu. Yaşanan olayın ardından suç duyurusunda bulunan Demirli Ailesi, bir yandan hukuk mücadelesini sürdürürken bir yandan da Yeliz Demirli’nin ağrılarına çözüm bulmak için çare aradı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

1 Temmuz tarihinde ağrıları artan ve rahatsızlanan Yeliz Demirli, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra özel bir hastaneye kaldırılan ve 2 kez entübe edilip 57 gün boyunca yoğun bakımda kalan Yeliz Demirli, yaşamını yitirdi. Demirli’nin cenazesi, İzmit Yeni Mahalle Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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"EŞİMİN VÜCUDUNU BİTİRDİLER"

Demirli’nin eşi Özer Demirli, eşinin ağrıları için kullandığı ilaçların etkisi ile rahatsızlandığını ve hukuk sürecini sürdüreceklerini söyledi. Eşi için çözüm bulamadıklarını belirten Özer Demirli, "Yaptıkları hata bu duruma getirdi. Verdikleri ilaçlarda uyuşturucu olduğu için eşimin vücudunu bitirdiler. 3 tane ilaç kullanıyordu. Güçlü ilaçlardı, içlerinde uyuşturucu madde vardı. 3-4 yıldır kullanıyordu. 6 ay önce ben bunun çaresini bulun diye yardım istedim, ama bulamadılar. 1 Temmuz’da rahatsızlandı, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdük.





"BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Orası eşimi entübe edip özel bir hastaneye sevk etti. Dün akşam saatlerinde de vefat etti. Artık vücudu o ilaçlara tepki veremedi. O yüzden yapacak bir şeyimiz kalmadı. Ağrısı çok vardı. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Gerekirse daha yukarı taşıyacağım.” dedi.