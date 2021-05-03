Kokusuyla şifa bulun: Okaliptüs yağının faydaları

Astım, nefes darlığı, solunum güçlüğü gibi sıkıntılarınızı hafifletmek istiyorsanız okaliptüs yağı size yardımcı olabilir. Peki kokusuyla şifa veren okaliptüs yağının faydaları nelerdir?

Okalüptüs yağı, ülkemizde de son dönemlerde popüler hale gelmeye başlayan bitkisel yap çeşitlerinden biridir.

Avustralya’da yoğun olarak bulunan ve tüm dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan Okaliptüs bitkisinin yaprak kısmından elde edilen yağın genel adıdır.

Günümüz dünyasında birçok farklı alanda kullanılan okaliptüs yağı; ilaç sektöründe, antiseptik olarak, lezzet ve koku verici madde olarak ya da endüstriyel alanda birçok farklı şekilde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Okaliptüs yağı yoğun olarak üst solunum yolu rahatsızlıklarının giderilmesinde sık sık kullanılmaktadır. Özellikle bronşit, astım, grip, soğuk algınlığı, üşütme ve nezle gibi hastalıkların tedavi edilmesinde son derece büyük bir öneme sahiptir.

Gelin bu şifa dolu yağın faydalarına bir göz atalım..

OKALİPTÜS YAĞININ FAYDALARI

Keskin kokusu ile ferahlatıcı bir etkiye sahip olan okaliptüs yağı, sinüs tıkanıklığının giderilmesinde etkilidir. Sinüs tıkanıklığını gidermesinin yanı sıra KOAH olarak bilinen akciğer rahatsızlığının etkilerini azaltmak amacıyla da tercih edilmektedir.

Okaliptüs yağının içerisinde bulunan bileşenler sayesinde solunum yollarını temizlediği bilinmektedir.

Özellikle kış aylarında ortaya çıkan soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların semptomlarının azaltılmasında etkili olan okaliptüs yağı, öksürük, astım, sinüzit gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. Ancak bronşit bronşit konusunda okaliptüs yağının kullanımı 6 yaşından küçük çocuklara tavsiye edilmemektedir.

Sakinleştirici etkiye sahip olan okaliptüs yağı, ferahlatıcı kokusu sayesinde dinginlik de sağlıyor.

Okaliptüs yağı, odaklanmayı arttırıcı bir etkiye sahiptir.

Ciğerlere daha çok hava gitmesine destek sağlıyor.

Okaliptüs yağı, sinir ve stres nedeniyle oluşabilen kas ağrılarının giderilmesinde etkili olmaktadır.

Canlandırıcı ve yatıştırıcı özelliğe sahip okaliptüs yağı, vücudun enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor.

Burun tıkanıklığının giderilmesinde etkili olan okaliptüs yağı daha rahat ve konforlu bir şekilde nefes almanıza olanak sağlıyor.

Antiseptik özelliklere sahip olan okaliptüs yağı, cilde düzenli olarak uygulandığı takdirde iltihap oluşumunu engelliyor.

Cilt için de oldukça faydalı olan okaliptüs yağı, yara, kesik, böcek ısırıklarında iyileştirici etkiye sahiptir.

Ağrı kesici özelliğe sahip olan okaliptüs yağı, baş ve eklem ağrısı yaşadığınız durumlarda masaj yaparak uyguladığınız takdirde ağrının giderilmesinde etkili olmaktadır.

Kulak memesinin arkasına bir miktar okaliptüs yağı sürmeniz halinde sinekler ve böcekler size yaklaşamayacaktır.

Diş enfeksiyonları, diş eti iltihabı gibi birden fazla sorunun önüne geçen okaliptüs yağı, aynı zamanda mevcut olan iltihapların iyileşmesine olanak tanıyor.

OKALİPTÜS YAĞI NASIL KULLANILIR?

Okaliptüs yağını çeşitli solunum yolu rahatsızlıklarınızı gidermek amacıyla kullanacaksanız haricen uygulayabilirsiniz.

Okaliptüs yağını yastığınıza, birkaç damla kadar damlatarak da solunum sorunlarının önüne geçebilirsiniz. Bunun dışında ferahlatıcı etkiye sahip olan okaliptüs yağının şişe ile kokusu çekilebilir.

Okaliptüs yağı aynı zamanda sırt, göğüs ya da boğaz bölgesine de birkaç damla damlatılarak kullanılabilmektedir. Bu şekilde istenilen bölgelere masaj yapılarak uygulandığında rahatlama sağlayacaktır.

Sıklıkla haricen uygulanan okaliptüs yağı ürünlerini belirli oranlarda içerek tüketebilirsiniz. Ancak okaliptüs yağını kullanırken dozuna dikkat etmeniz sağlığınız açısından yararlı olacaktır. Okaliptüs yağını sabah, öğle ve akşam olmak üzere 4-5 damla suya damlatıp içebilirsiniz.

Ferahlatıcı etkisi bulunan okaliptüs yağı, baş ağrılarında iyi bir uyarıcıdır. Ağrının olduğu bölgeye bir miktar okaliptüs yağı sürerek ağrının giderilmesini sağlayabilirsiniz.