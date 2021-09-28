Kol ağrısının 10 nedeni ve ağrıyı hafifletmek için ipuçları

Osteoporozdan kalp krizine kadar birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen kol ağrılarına dikkat etmek ve gerekli önlemleri almak oldukça büyük önem taşıyor. İşte kol ağrısının en yaygın 10 nedeni.

Kol ağrısı, özellikle hafif olduğunda ve yavaş yavaş ortaya çıktığında, çoğu durumda kaslardaki değişiklikler, aşırı egzersiz veya yaralanma ile ilgili olmak üzere, genellikle ciddi bir sorunun işareti değildir.

Sorunun nedenini belirleyebilmek için koldaki ağrının ne zaman ortaya çıktığını, şiddetini ve dinlenme ile düzelip düzelmediğini gözlemlemek gerekir. Ağrı çok şiddetliyse, aniden ortaya çıkıyorsa veya baş dönmesi veya nefes darlığı gibi daha ciddi semptomlar eşlik ediyorsa, hastaneye gitmek veya bir doktora görünmek önemlidir.

Kol ağrısının başlamasının en yaygın 10 nedenini ve ağrının hafifletilmesi için yapılması gerekenleri araştırdık:

1. KAS GERGİNLİĞİ

Bir kol kas gerginliğinin belirti ve semptomları, genellikle düşme, çarpma veya egzersizden sonra ortaya çıkan kas üzerinde lokalize ağrıdır. Bölge biraz şişmiş hissedilebilir, ancak bu her zaman fark edilmez.

Yapılması Gerekenler

İlk 48 saat boyunca ağrılı bölgeye soğuk kompres yapılması faydalı olabilir ve bu süreden sonra günde 1 veya 2 kez 20 dakikalık ılık kompres yapılması daha uygundur. İltihap önleyici bir merhem uygulamak da yardımcı olabilir.

2. TENDİNİT

Kol ağrısı aynı zamanda, esas olarak öğretmenleri, hizmetlileri, ressamları veya günde birkaç kez kolunu kaldırması veya çok tekrarlayan hareketler yapması gereken bir mesleği olan kişileri etkileyen bir durum olan tendinit belirtisi olabilir.

Tendinit, örneğin ağırlık çalışması yapan veya düşüp omzunu veya dirseğini yere vuran kişileri de etkileyebilir. Ağrı dirseğe veya omuza daha yakın olabilir, ancak koldan aşağı doğru yayılması da yaygındır.

Yapılması Gerekenler

Ezilmiş buzla soğuk kompres uygulamak, ağrıyla savaşmak için iyi bir seçenektir. Fizik tedavi de 1 aydan uzun süren kalıcı ağrı için iyi bir seçenektir.

3. PANİK ATAK/ANKSİYETE KRİZİ

Anksiyete atağı veya panik atak sırasında ajitasyon, kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, sıcak basması, terleme, nefes darlığı ve kolda garip bir his gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ayrıca krizde kişi evden çıkamayabilir, diğer insanlarla temastan kaçınabilir ve odada yalnız kalmayı tercih edebilir.

Yapılması Gerekenler

Panik veya anksiyete krizinde derin bir nefes almaya çalışmak, sakin kalmak ve gerekirse daha fazla korunmuş hissetmek için önlem almak önemlidir.

4. ROTATOR MANŞET YARALANMASI

Omuz bölgesine daha yakın olan koldaki ağrı, omzu stabilize etmeye yardımcı olan yapılarda hasar olduğunda ortaya çıkan, ağrıya neden olan ve ayrıca kolu kaldırmada zorluk veya zayıflığa neden olan rotator manşet yaralanmasının bir işareti olabilir.

Yapılması Gerekenler

Dinlenmeniz, buz uygulamanız ve fizyoterapi seansları yapmanız önerilir ve ortopedist ağrıyı gidermek için iltihap önleyici ilaçların kullanımına da önerebilir veya düzelme olmayan durumlarda cerrahi müdahale yapabilir. Ağrının giderilmesi için tedavi şarttır.

5. OMUZ ÇIKIĞI

Omuzdan kola yayılan şiddetli ağrı, kemik omuz eklemindeki doğal konumundan çıktığında meydana gelen omuz çıkığının bir işareti olabilir. Bu tür yaralanmalar yüzme veya basketbol gibi spor yapan kişilerde daha sık görülür, ancak örneğin bir kazadan sonra veya çok ağır bir nesneyi kaldırırken de olabilir.

Ağrının yanı sıra kişinin etkilenen kol ile yapabileceği hareketlerde azalma olması da normaldir.

Yapılması Gerekenler

Kolun doğal pozisyonuna dönebilmesi için bir doktora danışmanız önemlidir. Bazı durumlarda kol doğal olarak eski konumuna dönebilir ve bu durumlarda ağrıyı gidermek için ılık bir banyo ve omuz ve kola bir ağrı kesici merhem sürülebilir.

6. ARTROZ

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen artroz, özellikle 45 yaşından sonra kolda en sık görülen ağrı nedenlerinden biridir ve omuz veya dirseği içeren büyük ölçekli hareketler yaparken ortaya çıkar. Bu tür ağrılar birkaç saat sürebilir ve hareketler sırasında eklemde aşırı ağrı olabilir.

Yapılması Gerekenler

Artroz tedavisi, ortopedist tarafından önerilmesi gereken ağrıyı gidermek için ilaç kullanımı ve eklem hareketliliğini artırmak için fizyoterapi seansları ile yapılır. Tedavi genellikle zaman alıcıdır ve duruma bağlı olarak ameliyat gerekebilir.

7. KALP KRİZİ

Daha nadir olmakla birlikte kol ağrısı bir kalp krizi belirtisi de olabilir. Bunun nedeni, kalp krizinde göğüste ortaya çıkan ağrının kola yayılması ve özellikle sol kolda karıncalanmaya ek olarak ağırlık hissine neden olmasıdır.

Ek olarak, kalp krizine göğüste sıkışma, çene ağrıları ve boğazda rahatsızlık gibi diğer karakteristik semptomlar eşlik eder.

Yapılması Gerekenler

Kalp krizi şüphesi olduğunda, mümkün olan en kısa sürede acil servise gitmek çok önemlidir.

8. ANJİNA

Kol ağrısı ile ilişkilendirilebilecek diğer bir kalp rahatsızlığı da anjina pektoristir, ancak anjinada göğüste ortaya çıkan ağrı genellikle daha az yoğundur.

Anjina ateroskleroz, yüksek tansiyon veya diyabet gibi bir tür dolaşım bozukluğu olan kişilerde daha sık görülür ve kalbin atardamarlarının etkilenmesi ve kanın kolayca geçememesi nedeniyle kalp kası ağrısına neden olur. Örneğin, güçlü duygulardan veya bir egzersizden sonra anjina ile ilgili ağrı ortaya çıkabilir.

Yapılması Gerekenler

Anjinadan şüpheleniliyorsa, teşhisi doğrulamak ve uygun tedaviyi başlatmak için acil servise gitmek veya bir kardiyoloğa danışmak önemlidir. Doktorunuz, kalbin atardamarlarındaki kan akışını iyileştirmek için ilaçların kullanılmasını önerebilir.

9. DONUK OMUZ SENDROMU

Adeziv kapsülit de denilen donuk omuz sendromu, kişinin 'donmuş' gibi görünen omzunu iyi hareket ettirememe ve ağrının kola yayılması ve geceleri daha yoğun ortaya çıkması ile karakterizedir. Bu değişiklik uyku sırasında aniden ortaya çıkabilir ve psikolojik bozukluklarla ilişkili gibi görünmektedir. Omuz ağrısı da görülebilir ve semptomlar, giyinme veya saç tarama gibi günlük işleri tehlikeye atarak birkaç ay sürme eğilimindedir.

Yapılması Gerekenler

Kinezyoterapi egzersizleri ve klinik pilates ile fizyoterapi seansları yapılması önerilir.

10. OSTEOPOROZ

Kollardaki ağrı sadece kemiklerde ortaya çıkıyor gibi görünüyorsa ve bacaklar gibi diğer kemik bölgeleri de ağrıya eşlik ediyorsa, bu bir osteoporoz belirtisi olabilir. Bu tür ağrı istirahat halindeyken bile ortaya çıkabilir ve 50 yaş üstü kişilerde, özellikle menopoz sonrası kadınlarda daha sık görülür.

Yapılması Gerekenler

Tedavi, kalsiyum ve D vitamini takviyesi yapan ilaçlarla ve kalsiyumdan zengin besinlerin alımını artırarak yapılır. Mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.