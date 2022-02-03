Kola isteyen çocukların gönlünü bu tarifle kapın! Maden suyu ve pekmez karışımı…

Kola isteyen çocukların gönlünü bu tarifle kapın! Maden suyu ve pekmez karışımı…

Sağlığa zararları nedeniyle asitli içecekleri tercih etmeyen anne babalar, çocukların ısrarı ile karşılaşabiliyor. Ancak maden suyu ve pekmez tarifi ile bu durumu atlatabilirsiniz.

Kola başta olmak üzere asitli içecekler, küçük yaştan itibaren çocukların en çok tüketmek istedikleri arasında.

Ebeynler ise bu konuda bazen çekimser olabiliyor.

Sağlık açısından çocuklarımıza yasakladığımız kola yerine alternatif bulmak da çoğu zaman zorlayıcı oluyor. Özellikle çocuklar ısrar ettiğinde ya dayanamayıp yelkenler suya indiriliyor, ya da geçiştirici bir şeyler tercih ediliyor.

Öte yandan yalnızca çocuklar değil, yetişkinler için de özellikle “bağımlılık” derecesinden kurtulmak için sağlıklı bir alternatif olabilir.

Peki hem tadı kolaya benzeyecek hem de çocuklarınızın gönlünü yapabileceğiniz “sağlıklı kola” tarifimiz var desek…

EVDE DOĞAL KOLA TARİFİ

Hem de oldukça ekonomik ve pratik. İhtiyacınız olan iki malzeme var: Doğal maden suyu ve pekmez…

1 şişe maden suyuna 2-3 kaşık pekmezi koyup karıştırın. Hem rengi hem de görüntüsüyle kolayı aratmayacak bir içecek elde edeceksiniz.

Dilerseniz limon sıkarak tatlandırabilirsiniz.