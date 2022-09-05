Kolay ipuçlarıyla ayda 5 kilo nasıl verilir?

Hemen forma girmek için doğru diyet ve egzersizi mi arıyorsunuz? İşte günlük hayatınızda çok fazla değişiklik yapmadan ayda 5 kilo verebileceğiniz basit diyet ipuçları...

Ayda 5 kilo vermek imkansız değildir, her şey ne yiyeceğinize, nasıl hareket edeceğinize ve bazı sağlıklı alışkanlıklara bağlı kalmanıza bağlıdır. Bunları dikkatli bir şekilde birleştirerek, yaz sonrası fazla kilolarınızı kolayca verebilirsiniz...

Ayda 5 kilo vermek için haftada yaklaşık 1250 gram kaybetmeniz gerekecek. Bunun için mutlaka düşük kalorili bir diyet izlemeniz gerekir. Ve ayrıca su tutulmasını önlemeyi diyetinizin merkezi haline getirmeniz gerekiyor.

Çok sık olarak kilo sorunlarına neden olan vücutta su tutulması, yani ödemdir. Ancak sadece bu değil, aynı zamanda öğün atlamamak da önemlidir. Aşırı kısıtlayıcı diyetler bu nedenle çok tehlikelidir. Diyeti bıraktıktan sonra çok daha fazla kilo alımına neden olur.

Ayda 5 kilo nasıl verilir?

Sağlık durumumuza göre sağlıklı ve dengeli bir şekilde kilo hedefinize ulaşmak istiyorsanız bu güvenilir ipuçlarını deneyebilirsiniz.

Kalorileri azaltın

İlk adım, günlük olarak alınan kalorileri azaltmaktır. Bunu yapmak için günde 500 ila 1000 kaloriyi diyetinizden çıkarmayı düşünebilirsiniz. Ancak günde 1200 kalorinin altına düşmenin bazı kişiler için zararlı olabileceğini unutmayın. Bu tarz durumlarda sizin için doğru diyeti hazırlayabilecek bir beslenme uzmanına danışabilirsiniz.

Yiyecekleri çeşitlendirin

Metabolizmayı canlandırmak için diyeti mümkün olduğunca çeşitlendirmeye çalışmak en iyisidir, bu nedenle her gün pirinç ve tavuk yemekten kaçının. Tarifleri ve malzemeleri sık sık değiştirerek tüm besinler açısından zengin bir diyet izlemeye çalışın.

Öğün aralarında ağır yemekler yemeyin

3 ana öğüne ek olarak, kan şekeri dalgalanmalarını önlemek için iki ara öğün yapabilir ve atıştırmalıklarınızı sabah ortası ve öğleden sonra yiyebilirsiniz. Ancak, ana öğünlerin arasında ağır yemekler yemekten kaçının.

Hafif pişirme yöntemlerini tercih edin

Kızartma gibi pişirme yöntemlerini gerektiren herhangi bir şeyden kaçının. Buharda pişirilmiş, haşlanmış veya fırınlanmış yiyecekleri tercih edin. Aperatifleri tüketmeyin.

Tuzu azaltın

Ayrıca çok fazla tuz kullanmaktan kaçının. Yiyeceklere lezzet katmak için baharatları deneyebilirsiniz.

Yavaş yiyin

Hızlı yemek, kilo vermenizi engelleyebilir. Yavaş yiyerek, ağızdan sindirim sürecini başlatabilir, ardından yemek mideye ve yavaş yavaş bağırsaklara ulaştığında işi kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca tokluk sinyallerinin beyne daha sağlıklı gitmesini sağlayabilirsiniz.

Stresi yönetin

Stresli olduğuuzda vücudunuz, kilo alımına neden olan kortizol salgılar. Bu nedenle, kilo vermek istiyorsanız kendinizi özellikle gergin veya stresli durumlara maruz bırakmaktan kaçının. Stresinizi yönetmeyi öğrenin. Stresli zamanlarda hemen yemeğe sarılmayın ve yürüyüş gibi sakinleştirici etkinliklere yönelin.

Aktif bir yaşam sürün

Düzenli spor yapmanın yanı sıra aktif olmak da önemlidir. Örneğin, asansöre binmekten kaçının ve merdiven çıkın. Arabayı daha uzağa bırakın ve yaya olarak yola çıkın veya ev işi yapın...

Spor yapın

En sevdiğimiz sporu seçerek başlayabilirsiniz. Koşu, bisiklete binme, yüzme veya yürüyüş... Günde en az 30-40 dakikayı fiziksel aktiviteye ayırmak önemlidir. Ayrıca bu egzersizlerle birlikte kuvvet egzersizleri de yapabilirsiniz, bu şekilde kas kütlesini güçlendirmiş olursunuz.