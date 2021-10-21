Genellikle darbe veya travma nedeniyle ortaya çıkan ciltte morluklar, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının göstergesi olabiliyor. İşte morarmalarla ilgili dikkat edilmesi gerekenler.

Morarmalar, tipik olarak deride renk bozulmasına yol açan bir doku yaralanması nedeniyle ortaya çıkar. Yaralanma sonrası deri altında kanama nedeniyle oluşurlar ve damarlarda hasara neden olurlar.

Morluğun rengi siyah ve maviden kahverengimsi veya mora kadar değişebilir ve yaralı bölgeye basıldığında hafif bir ağrı hissedilebilir.

İnsanlar farklı nedenlerle morluklar yaşar. İleri yaştaki insanlar morluklara daha yatkındır. Bununla birlikte, dikkat edilmesi gereken en önemli şey, morarmanın arkasındaki olası nedenlerdir. Morarmalar bir sağlık sorunu veya bazı ilaçlar nedeniyle olabilir.

MORARMALARIN RENKLERİ NEYİ GÖSTERİYOR?

Yeni ortaya çıkan bir morarma, birkaç günlük olanla aynı görünüme sahip değildir. Çoğu durumda, iyileşmeden önce genellikle dört aşamadan geçer:

Mor - kırmızımsı: Ortaya çıktıklarında derideki kanın rengini yansıtan bir ton alırlar.

Mavi - mor: Bir veya iki gün sonra, ilk kırmızı renk bir değişime uğrar ve morluk maviye veya mora döner. Bunun nedeni, oksijen taşıyan demir içeren bir madde olan hemoglobinin kanda değişmesi ve yaranın mavimsi - mora dönüşmesidir.

Yeşil: Yaklaşık altı gün sonra renk yeşilimsi olur.

Sarı: Morarmaların tamamen kaybolmadan hemen önceki son aşamasıdır. Bu genellikle iki hafta içinde olur.

Bu nedenle bir morarmanın rengi, kaç gün önce ortaya çıktığı hakkında bize bir fikir verebilir. Gördüğümüz gibi, vücut iki ila üç hafta içinde morarmış bölgeyi onarabilir. Yüzdeki veya kollardaki morluklar, bacaklardakilerden daha hızlı iyileşme eğilimindedir.

KOLAY VE SIK MORARMANIN NEDENLERİ

Morarma genellikle bir darbe veya travmadan sonra ortyaya çıkar ancak çeşitli sağlık sorunları, morarmaların daha kolay ve sık yaşanmasına neden olabilir.

İşte kolay ve sık morarmanın 5 nedeni:

Kanama Bozuklukları

Morarmanın yaygın nedenlerinden biri kanama bozukluklarıdır. Bunlar, bir kişinin kanı hiç pıhtılaşmadığında veya çok yavaş pıhtılaştığında ortaya çıkan bir grup durumdur. Hemofili veya von Willebrand hastalığı gibi kanama bozuklukları, morarmanın en yaygın nedenlerinden bazılarıdır. Bu tür hastalıklarda kanın pıhtılaşması için hayati önem taşıyan kusurlu veya eksik bir protein bulunur.

Kanser

Lösemi olarak bilinen kan veya kemik iliği ile ilişkili bazı kanserler morarmaya neden olabilir. Lösemi hastalarının vücutları kan damarlarını durdurmak için yeterli trombosit üretmediği için morarma olasılığı yüksektir. Ancak lösemiden kaynaklanan morluklar, başka herhangi bir nedenle oluşan morluklardan farklı değildir. Ancak vücudun olağandışı bölgelerinde ortaya çıkabilirler.

Karaciğer Hastalıkları

Karaciğer hastalıkları ilerleyip daha karmaşık hale geldiğinde, kanın pıhtılaşması için çok önemli olan proteinin karaciğerden üretimini sınırlar. Bu, aşırı kanamaya neden olabilir, sık ve kolay morarmalara yol açar.

C Vitamini veya K Vitamini Eksikliği

C vitamini eksikliği iskorbüt gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu ayrıca diş etlerinde kanamaya, açıklanamayan yaralara ve kolay morarmalara neden olur. Ek olarak, kan pıhtılarının oluşmasına yardımcı olan ve kanamayı durduran önemli bir besin olan K Vitamini, herhangi bir morarmayı önlemek için çok önemlidir. K vitamini eksikliği vücuttaki morluk izlerinde ani artışa neden olabilir.

Kan Sulandırıcı Kullanımı

Aspirin gibi kan sulandırıcılar kan pıhtılarını önleyerek daha fazla kanamalara ve morluklara neden olabilir. Çok gerekli olmadıkça ve doktor tarafından reçete edilmedikçe, kan sulandırıcı ilaçlar kullanmaktan kaçının. Kan damarlarının zayıflatabilir ve değiştirebilirler, bu da iltihaplanmaya yol açar ve kanama ve morarma riskini artırır.

MORLUKLAR NASIL İYİLEŞİR?

Morluklar ortaya çıktıktan sonra, onu ortadan kaldırmak için yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Ancak iyileşmek için gereken süreyi birkaç şekilde kısaltabilirsiniz:

Soğuk Uygulayın

Buzu yaralı bölgeye koyun, ancak cilt ile doğrudan temas ettirmeyin. Bu amaçla satılan buz torbaları kullanılabilir. Soğuk, kan akışını azaltır ve bu nedenle deri üzerinde kanamayı sınırlar, vazokonstriksiyona (damarlarda daralma) neden olur ve kan birikiminin boyutunu azaltır. Soğuk ayrıca yaralanma ve şişme alanındaki iltihabı azaltır. Bu, bir kesikten kanamayı durdurmak için baskı uyguladığımızda olana benzer.

Alanı Yükseltin

Mümkünse yaralı bölgeyi kalbin üzerine kaldırın. Bu, kanın birikmesini önleyecek ve morarmanın büyümesini önleyecektir.

İki Gün Sonra Isı Uygulayın

Soğuk, morlukları sınırlamaya yardımcı olurken, biraz ısı uygulamak da iyileşmeyi hızlandırabilir ve moraran bölgeye kan akışını artırabilir. Bu, morluk rengini kaybedene kadar cildin kanı daha hızlı emmesini sağlar.

Ne zaman endişelenmeliyiz?

Morluklar genellikle ciddi olmasa da, özellikle aniden ortaya çıktıysa dikkat etmemiz gereken bazı durumlar vardır. Uyarı işaretleri şunlardır:

- Artan ağrı ve şişlik,

- Sıcaklık hissi,

- Ateş.

Başka bir uyarı işareti, morarmanın büyük olması veya karın, sırt veya göğüs gibi olağandışı yerlerde olmasıdır. Bazen belirgin bir neden olmadan ortaya çıkan bir morarma, altta yatan bir sağlık sorununu gösterebilir.