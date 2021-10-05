Kolaylıkla bulabileceğiniz en fazla D vitamini içeren 5 yiyecek

Özellikle salgının başlangıcından bu yana koronavirüs enfeksiyonunun seyrini hafifletebileceği söylenen D vitamini, bağışıklık için oldukça büyük bir öneme sahip olmasıyla öne çıkıyor.

İsrail'deki Bar-Ilan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından 782 pozitif ve 7 bin 25 koronavirüs negatif hastadan oluşan bir örneklemde yürütülen bir araştırmaya göre, iyi D vitamini seviyelerini korumak vücudun koronavirüs ile savaşmasına yardımcı oluyor.

Araştırmalar, kandaki düşük D vitamini seviyesinin bu hastalık için enfeksiyon ve hastaneye yatış için bir risk faktörü olduğunu göstermektedir.

Düşük D vitamini seviyeleri, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gerekli olduğu için enfeksiyona karşı daha fazla duyarlılığa neden olur, bu nedenle çeşitli çalışmalar onu sadece koronavirüs ile değil, kalp hastalıklarından kansere kadar çok sayıda hastalıkla ilişkilendirmiştir. Yakın zamanda yürütülen bir araştırma, yeterli D vitamini seviyelerinin, kanser riskinde genel olarak yüzde 17'lik bir azalma ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Vücut kitle indeksi normal olan kişilerde ise bu oran yüzde 38'e kadar çıkabiliyor.

KANDAKİ FAZLA D VİTAMİNİ ZARARLI OLABİLİR

D vitamininin koronavirüs tedavisinde yararlı olabileceğini gösteren kesin bir kanıt yoktur ancak ön araştırmalar, bu vitaminin hastalığın seyrini değiştirebileceğini gösteriyor. Ancak D vitamininin kanda çok fazla birikebileceği unutulmamalıdır. Uzmanlar, kandaki D vitamini fazlalığının diğer şeylerin yanı sıra kalsiyumda artışa yol açabileceğinden takviyenin riskleri konusunda uyarıda bulunuyor. D vitamini yağda çözülür ve depolanır. Suda çözünen vitaminler idrar yoluyla atılır. Bu, vücutta depolandığında yağda çözünen vitaminlerin fazla tüketildiğinde zararlı olabileceği anlamına geliyor.

D vitamininin yüzde 80'i güneş ışınları yoluyla vücutta üretilir, bu nedenle doğru bir seviyeyi korumak için en iyi şey her gün güneşe çıkmaktır. ncak güneş şışınlarının daha dik geldiği ve zararlı olabileceği sabah 11'den akşam 4'e kadar olan süreçte çıkmamak daha iyidir. Günde yaklaşık 15 dakika yeterli olsa da gerçek şu ki, yaşam tarzlarımız birçok durumda güneşlenmemiz için o zamanı bulmamıza izin vermiyor ve D vitamini eksikliği oldukça yaygındır. Türkiye'deki D vitamini eksikliği, elverişli iklimine rağmen, oldukça fazladır.

D VİTAMİNİ İÇEREN 5 GIDA

D vitamini, cilt sağlığını iyileştirmenin yanı sıra vücutta birçok farklı göreve katılır. Bu nedenle yeterli seviyelerin sağlanması çok önemlidir. Daha az ölçüde de olsa, D vitaminini gıda yoluyla alabiliriz.

Bunu yapmak için aşağıdaki yiyecekleri diyete dahil edebilirsiniz:

Somon

Somon ve uskumru gibi yağlı balıklar oldukça iyi miktarda D vitamini içerir. Tek bir somon porsiyonu, bize önerilen günlük D vitamini miktarının yüzde 100'ünü sağlar. Bu nedenle uzmanlar, bu balıkları haftada 2 ila 3 kez diyete dahil etmenizi önermektedir. D vitamini açısından zengin diğer tavsiye edilen balıklar ton balığı, palamut ve hamsidir.

Yumurta

Yağlı balıklar, açık ara en yüksek D vitamini miktarına sahip yiyecekler olsa da, yumurta, özellikle yumurta sarısı da vücuttaki D vitamini seviyelerinin iyileşmesine yardımcı olabilir. Araştırmalara göre, yumurta tüketimi okul çocuklarında D vitamini eksikliğinin ortaya çıkmasını önleyebilir. Araştırmalar, günde en az yarım yumurta tüketiminin, 9 ila 12 yaş arasındaki okul çocuklarında sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını önleyebileceğini gösteriyor.

Mantar

Araştırmalar, güneşe maruz kalan mantarların herhangi bir takviye kadar D vitamini içerdiğini gösteriyor. Araştırmalar vücut gibi, 30 ila 60 dakika güneşe maruz kalan mantarların da ultraviyole ışınlarını D vitaminine dönüştürdüğünü ve pişirildiğinde de kaybolmadığını gösteriyor. Ultraviyole ışınlarına maruz kalan mantarlar D vitamini takviyelerinde kullanılır. Ancak D vitamininin mantarlardaki seviyelerinin genellikle orta düzeyde olduğunu ve yukarıda bahsedilen balıkların çok altında olduğunu unutmayın.

Süt ve Süt Ürünleri

Balıkla karşılaştırırsak orta derecede bir katkı ile süt de iyi bir miktarda D vitamini içerir. Bazı yağsız süt ürünlerine sonradan D vitamini eklenmesi yaygındır, çünkü yağın alınmasıyla bu ve E, K ve A gibi diğer yağda çözünen vitaminler de sütten çıkarılır.

Ceviz

Cevizler diyette hayati derecede önemli besinlerdir. Çünkü hücre zarlarında önemli bir role sahiptirler, cilt ve saç sağlığını iyileştirirler, kolesterol, trigliseritler ve hipertansiyonu önlemeye yardımcı olabilirler ve orta düzeyde D vitamini içerirler. Ayrıca çok sayıda tarifte yer alabilen çok yönlü bir kuru yemiştir ve atıştırmalık olarak yenebildiği için doyurucudur.