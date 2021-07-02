Koldaki küçük sivilcelere karşı doğal çözümler

Özellikle kollarda ve omuz bölgesinde görülen küçük sivilce benzeri yapıları, doğru ipuçları ile yok edebilmek mümkün. İşte koldaki küçük sivilcelerin nedenleri ve önlemek için doğal ipuçları.

Erkekler ve kadınlar arasında oldukça yaygın olarak görülen küçük sivilce benzeri yapılar, özellikle kollar ve bacaklar olmak üzere vücudun tüm bölgelerinde çıkabiliyor. Ancak özellikle üst kolda ortaya çıkan sivilce benzeri bu yapılar kadınlarda daha fazla görülür.

Kollarında veya bacaklarında sivilceleri olanlar, genellikle bunlara alışır. Peki, bunlar normal mi? Aslında, sivilceler çeşitli sağlık sorunlarını gizleyebilirler. Bu yüzden ilk adım ne hakkında olduğunu bilmektir.

Durum Keratoz pilaris olarak bilinir, oldukça yaygın bir cilt hastalığıdır. Kıl köklerinde keratin tıkaçlarının (bir deri proteini) oluştuğu yerde daha sonra bazı sivilceler ortaya çıkabilir. Bazen atopik dermatit ile ilişkili olabilir ve genellikle etkilenen kişinin ebeveynleri aynı duruma sahiptir.

Durumu tespit etmek kolaydır çünkü tüylere benzeyen küçük sert şişlikler görebilirsiniz. Saçın deriden çıktığı yerde ten rengi veya hafif beyazımsı olabilirler. Kollarda, uyluklarda, kalçalarda ve yanaklarda çok yaygındırlar. Kışın daha kötü ve yazın daha iyi olma eğilimindedirler.

EN ÇOK KOLUN ÜST KISMINDA GÖRÜLÜYOR

Tıp uzmanlarına göre, bu sivilceler çölyak hastalığı olan kişilerde ve çoğunlukla glüten intoleransı olan kadınlarda ortaya çıkıyor. Bu belirli alerji, buğday, arpa, yulafta bulunan ve kollarda sivilcelere neden olan glüten içeren gıdalardan gelir.

Uzmanlara göre bu durum, genetik bir durumdur. Genellikle pürüzlü bir dokuya sahip olan ve vücudun belirli bölgelerinde görülebilen sivilceler veya şişlikler olarak ortaya çıkar. Bu sivilceler genellikle zararsızdır ve sadece kolların daha az estetik görünmesine neden olur.

Bu oluşumlar kötü beslenmeden de kaynaklanabilir. Bazı durumlarda keratin fazlalığı da bunlara neden olabilir ve buna Keratoz pilaris denir, bu nedenle her zaman bir dermatoloğa danışmak önemlidir.

Koldaki oluşumlar haricinde bu sorun farklı belirtilere de yol açabilir:

Karın ağrısı: Glüten içeren bir gıdayı yedikten sonra en belirgin semptomlardan biri karın ağrısıdır. Ağrı dışında şişkinlik gibi rahatsızlıklar da görülebilir.

Tahriş olmuş cilt: Deride ve tabii ki can sıkıcı sivilcelerde ağrı, iltihap, kaşıntı veya kuruluk hissedilebilir.

Baş dönmesi: Glütenli bir gıda tükettikten sonra alerjisi olanlar için en yaygın belirtilerden biri sürekli baş dönmesi ve dengesizliktir.

Karamsarlık: Çoğu zaman nedenini bilmediğiniz bir asabiyet, huzursuzluk veya endişe durumu hissedebilirsiniz.

Kronik migren: Glüten içeren bir yemek yedikten sonra şiddetli bir baş ağrısı veya zonklama hissetmeye başlarsınız.

Fibromiyalji: Kaslarınızda oluşan ağrı zamanla şiddetlenir.

Bu duruma sahip olan ve önlem almayan kişilerde, başlangıçta sağlığı tehdit eden bir bağırsak bozukluğu gelişebilir. Gluten intoleransında ana risk, bu bileşene sahip gıdaların alınmasıyla bağırsak astarının hasar görmesi ve zayıflamasıdır. Vitamin ve minerallerin emilimini azaltabilir.

Glüten öncelikle buğday, arpa ve çavdarda bulunur. Glüten içeren diğer yiyecekler arasında beyaz un, makarna, ekmekler, kekler, tahıllar, tam tahıllı kurabiyeler ve soslar bulunur.

İdeal olarak, uzun süredir kollarınızda sivilce varsa, glüten intoleransını veya başka herhangi bir gıdaya alerjiyi ekarte etmek için doktora gidin.

KOLLARDAKİ SİVİLCELERİ YOK ETMEK İÇİN 2 PEELİNG TARİFİ

Aşağıdakiler gibi yaygın olarak kullanılan malzemeleri kullanarak doğal peelingler hazırlayabilirsiniz:

Şeker, Bal, Mısır Nişastası ve Yoğurt Peelingi

- 1 yemek kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı şeker

- 2 yemek kaşığı doğal yoğurt

- 1 yemek kaşığı mısır nişastası

Tarif:

- Tüm malzemeleri karıştırın ve bir macun oluşturun.

- Etkilenen bölgeye uygulayın ve yaklaşık 10 dakika etki etmesine izin verirken hafifçe masaj yapın.

- 10 dakika sonra su ile durulayın.

- Sonrasında nemlendirici sürmeyi unutmayın ama yağsız olmasına dikkat edin.

Yulaf Ezmesi, Tuz ve Bal Peelingi

- 2 yemek kaşığı bal

- 2 yemek kaşığı tuz

- 3 büyük yemek kaşığı öğütülmüş yulaf

Tarif:

- Tüm malzemeleri karıştırıp biraz su ile macun kıvamına gelene kadar ıslatın.

- Karışımı hafif hareketlerle etkilenen cilde uygulayın ve 15 dakika etki etmesi için bırakın.

- Bol sabun ve su ile durulayın.