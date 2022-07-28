Kolesterol seviyelerini düşürmek için bu 5 meyveyi yiyin

Kolesterol seviyelerini düşürmek için bu 5 meyveyi yiyin

Kalp ve damar sağlığı için tehdit oluşturan kötü kolesterolü düşürmenin temeli sağlıklı bir diyettir ve bazı meyveler kolesterol üzerinde bir ilaç gibi etki edebilirler...

Kolesterol, vücudun normal çalışması için gerekli olan doğal bir yağlı maddedir. Hormonlar, D vitamini ve yiyecekleri sindirmeye yardımcı olan maddeler üretir ve kolesterolün çoğu karaciğerde yapılır, ancak bazı yiyeceklerden de vücuda kolesterol alınabilir.

İki tür kolesterol vardır. Atardamarlarda plak birikiminin ve dolayısıyla damar tıkanıklıklarının ana nedeni olan kötü kolesterol (LDL) ve kötü kolesterolün atılımına yardımcı olan iyi kolesterol (HDL).

Kolesterol kanda proteinler, lipoproteinler aracılığıyla taşınır. Düşük yoğunluklu lipoproteinler, kötü kolesterolü karaciğerden hücrelere taşır. Kolesterol kanda hücrelerin ihtiyaç duyduğundan daha fazla bir miktarda dolaştığı zaman, LDL'ler onu atardamarlarda biriktirir. LDL kolesterolün kötü kolesterol olarak adlandırılmasının nedeni budur.

Kolesterol neden yükselir?

Esas olarak kötü beslenme alışkanlıkları ve diyette özellikle doymuş yağın fazlalığı, aynı zamanda stres, genetik yatkınlıklar, böbrek hastalıkları ve hipotiroidizm gibi bazı hastalıklar ve bazı ilaçların alınması kandaki kolesterol seviyelerinin yükselmesine neden olur. Ayrıca sigara, alkol tüketimi, hipertansiyon, diyabet, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı da aşırı kolesterol riskini artıran faktörlerdir.

Yüksek kolesterol ve aşırı kilo bağlantılıdır. Özellikle bel çevresinde oluşan aşırı kiloya hipertansiyon, tip 2 diyabet ve yüksek kolesterol gibi çok sayıda sağlık sorunu eşlik eder.





Yüksek kolesterol belirtileri

Kanınızda yüksek kolesterol olduğunda ortaya çıkan özel bir belirti yoktur. Bu nedenle, kolesterol seviyenizi kan testiyle ölçmek gerekir. Yüksek kolesterol, hipertansiyon gibi sessiz bir sağlık sorunudur.

Ancak yıllar süren hastalık farklı belirtileri ortaya çıkabilir. Uzun vadede, kolesterol atardamarlarda birikerek onları daraltır ve kan dolaşımını bozar. Bu durum göğüs ağrısına neden olabilir.

Ayrıca bir kan pıhtısı da oluşabilir ve oluştuğu yerden ayrılabilir. Kopan bu pıhtı bir damarı tıkayarak kalp krizi ve felce neden olabilir.

Genel olarak yüksek kolesterolün tüm belirtileri şınlardır:

- Bacaklarda ağrı,

- Göğüste ağrı,

- Mide bulantısı ve baş dönmesi,

- Nefes darlığı ve çarpıntı,

- Yüzde, kollarda, bacaklarda, özellikle bir tarafta güç kaybı,

- Göz çevresinde küçük sarı noktalar.

Kolesterolü düşürmek için ne yemeli?

Kolesterol seviyeniz çok yüksekse, sağlıklı beslenmeli ve mutlaka fiziksel aktivite yapmanız gerekir. Alkol, yağlı et ve şarküteri ürünleri tüketimini sınırlamak, yağsız et ve balığı tercih etmek gerekir. tam tahıllar, çiğ veya pişmiş meyve ve sebzeler yiyerek lif alımınızı artırmalı ve zeytinyağı gibi gibi bitkisel yağları tercih etmelisiniz. İlaç yardımı olmadan bu diyet kolesterol seviyenizi büyük oranda düşürebilir.

Ağırlıklı olarak sebze, baklagiller, tahıllar ve meyvelerde bulunan lif açısından zengin besinlerin tüketilmesi esastır. Kolesterolü kontrol etmek için diyetin günde beş porsiyon meyve ve sebze, tam tahıllar, haftada üç porsiyon baklagil, yağlı balıklar (ton balığı, sardalya, somon, hamsi vb.), kuruyemişler ve sızma zeytinyağı gibi gıdalara dayanması gerekmektedir.

Kolesterolü önleyen en iyi 5 meyve

Genel olarak meyveler, yüksek lif içerikleri sayesinde kolesterolden düşürmek için özellikle tavsiye edilir. Kolesterole karşı en iyi meyveler şunlardır:

Greyfurt

Günde bir greyfurt yemek kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Bu yararlı etki, esas olarak, kötü kolesterolün oksidasyonunu önleyen ve dolayısıyla ateroskleroz riskini azaltan C vitamini ve flavonoidler gibi antioksidanların içeriğinden kaynaklanmaktadır.

Elma

Elma, besleyici özelliklerini en uzun süre koruyan meyve olma avantajıyla, sağlığa en fazla faydası olan meyvelerden biridir. Lif ve polifenoller açısından zengin elmalar, toplam kolesterol ve kötü kolesterol miktarını azaltır.

Portakal

Düzenli portakal tüketimi, kötü kolesterol seviyelerini azaltır ve hiperkolesterolemiyi önleyebilir. Aynı zamanda daha düşük obezite riski ile ilişkilidir.

Çilek

Hücre ve lipid metabolizmasını hızlandırmaya yardımcı olan çilekler, kötü kolesterolün atardamar duvarlarında birikmesini önleyen çok miktarda lif ve antioksidan içeren bir meyvedir.

Avokado

Kötü kolesterol seviyeleri günde bir avokado tüketerek kontrol altına alınabilir. Avokado, kötü kolesterolden kurtulmak için tüketilebilecek en iyi meyvelerden biridir ve birçok sağlıklı yağ asidi içerir.