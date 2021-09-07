Kolesterolü düşüren 4 içecek

Başta kalp ve damar sağlığı olmak üzere genel sağlığı tehdit eden yüksek kolesterol, çoğu zaman doğru beslenme alışkanlıklarıyla önlenebiliyor. İşte yüksek kolesterole karşı 7 içecek.

Kolesterol, vücudunuzun tüm hücrelerinde bulunan ve hormonların, D vitamininin ve sindirime yardımcı olan kimyasalların üretimi için vücut tarafından gerekli olan mumsu, yağ benzeri bir moleküldür.

Vücut, ihtiyaç duyduğu tüm kolesterolü üretir. Ayrıca yumurta sarısı, et ve peynir gibi hayvansal gıdalarda da bulunur. Kanınızda çok fazla kolesterol varsa, damarlarda plak oluşturabilir. Atardamarlarda plak birikimi ateroskleroz olarak adlandırılır. Atardamarların daraldığı veya tamamen tıkandığı koroner arter hastalığına neden olabilir.

Yüksek kolesterol çoğu zaman bir belirti göstermediği için hastalık 'sessiz katil' olarak da bilinir.

KOLESTEROL TÜRLERİ

HDL, LDL ve VLDL gibi lipoproteinler; yağlardan ve proteinlerden oluşur. Kan dolaşımından akmak için yağların proteinlere bağlı olması gerekir. Lipoproteinler çeşitli amaçlar için kullanılır.

HDL (Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein)

Kolesterolü vücudun diğer bölgelerinden karaciğere geri taşır, iyi kolesterol olarak bilinir. Kolesterol daha sonra karaciğer tarafından vücuttan uzaklaştırılır.

LDL (Düşük Yoğunluklu Lipoprotein)

LDL, düşük yoğunluklu lipoproteinin kısaltmasıdır. Yüksek bir LDL seviyesi atardamarlarınızda plak oluşmasına neden olduğundan, buna genellikle kötü kolesterol denir.

VLDL (Çok Düşük Yoğunluklu Lipoprotein)

VLDL, atardamarlarda plak oluşumuna yol açtığı için kötü kolesterol olarak da adlandırılır. Ancak, VLDL ve LDL aynı değildir; VLDL öncelikle trigliseritleri taşırken LDL öncelikle kolesterolü taşır.

KOLESTEROLÜ DENGELEYEN 4 İÇECEK

Beslenme alışkanlıkları, kolesterol kontrolü için çok önemlidir ve bazı besinler özellikle kolesterol üzerinde düzenleyici olabilir. İşte normal kolesterol seviyelerini korumaya yardımcı olabilecek en iyi içecekler:

Yeşil Çay

Yeşil çay, kötü kolesterol LDL ve toplam kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olan kateşinler ve diğer antioksidanlara sahiptir. Yapılan bir çalışmada, kateşinler ve epigallokateşin gallatlarla zenginleştirilmiş su içen deneklerin LDL düzeylerinin yüzde 14,4 ila 30,4 oranında azaldığı görüldü.

Siyah çay da, yeşil çaydan daha az miktarda da olsa kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bunun nedeni, çaylardaki çeşitli kateşin miktarlarının vücudu sıvıyı farklı şekillerde emmesi için uyarmasıdır. Kafein ayrıca HDL seviyelerinin artmasına yardımcı olabilir.

Domates Suyu

Domates suyu, hücre hasarını koruyan iyi bir antioksidan kaynağı olan likopen içerir. Diyete antioksidanların dahil edilmesinin, LDL ve toplam kolesterolü düşürmeye yardımcı olarak kardiyovasküler hastalık, kanser, yaşlanma, Alzheimer hastalığı, felç vb. gibi inflamatuar hastalıkları azalttığı gösterilmiştir.

Araştırmalar, günde 400 mL domates suyu tüketmenin, domates ürünü tüketmeyen bireylere kıyasla toplam kolesterolü yüzde 5,9 ve LDL kolesterolü yüzde 12,9 azaltabildiğini göstermektedir.

Fesleğen Tohumu İçeceği

Fesleğen tohumları, çözünür lif ve kolesterolü iyileştiren pektin bakımından zengindir. Pektin, bağırsakta kolesterol emilimini önleyerek kan kolesterolünü düşürebilir.

Araştırmalar, bir ay boyunca her gün 30 gram fesleğen tohumu tüketen kişilerin toplam kolesterolünde yüzde 8'lik bir düşüş olduğunu gösteriyor. Fesleğen tohumu suyu, kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak için sabahın erken saatlerinde tüketilebilir.

Soya Sütü

Soya, doymuş yağ açısından doğal olarak düşüktür ve LDL seviyelerini diyet yoluyla alınan yağlar artırır. Son on yılda, birçok çalışma, soya proteininin LDL'yi yaklaşık yüzde 4-6 oranında azalttığını ve HDL'yi yüzde 1-3 oranında artırdığını bulmuştur.

Soya sütü gibi doymuş yağ oranı düşük içecekleri deneyerek kolesterol seviyelerini iyileştirmeye ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilirsiniz.

Soya sütünün bir başka harika yönü de, bitki bazlı süt alternatifleri arasında en yüksek proteine sahip olması ve inek sütüne benzer olmasıdır.