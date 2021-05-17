Kolesterolü kontrol altına alan süper gıda: Klorellanın faydaları

Son zamanlarda süper besin olarak adından çokça bahsedilen klorella, dünyanın en eski besinlerinden biridir. Peki klorella nedir, faydaları nelerdir?

İnsanların beslenme tarzları her geçen gün değişmekte ve buna paralel olarak da süper gıdalar geliştirilmektedir. Son dönemlerde adı sıklıkla anılan ve takviyeleri bolca satılan Klorella (Chlorella) da bu süper gıdalar arasında yer almaktadır.

Almanya, Amerika, Kanada, Japonya gibi ülkelerde sıklıkla kullanılıan klorella, yüksek oranda vitamin içermektedir. Kalori içeriği de oldukça düşük olduğu için diyet listelerinde yer almaktadır.

Klorella içerisindeki klorofil pigmenti nedeniyle de ilgi görmektedir çünkü klorofil kan yapımını artırıcı etki göstermektedir. Ancak bazı yan etkileri olabileceğinden klorellanın uzman bir doktora danışılarak kullanılması tavsiye edilmektedir.

Peki klorella nedir, faydaları nelerdir? Takviye olarak kullanılmasına rağmen gerçekten sanıldığı kadar faydalı mı? İşte detaylar...

KLORELLA NEDİR?

Latince bir kelime olan Chlorella, ''genç yeşil'' olarak tercüme edilmektedir. Tek hücreli su yosunu olarak da bilinen klorella, tatlı su alglerinin spesifik bir şeklidir. Boyutları 70 cm’ye kadar çıkabilmektedir ve genel olarak 2 ile 8 mikrometre boyutunda, küre ya da elips biçimindedir.

Genellikle tatlı sularda bulunan klorellalar, deniz, nehir ve göllerde yaşamaktadır. Klorellalar karaya çıktıklarında ise toprak, kaya ve ağaçlara tutunarak hayatta kalmaktadır. Ayrıca bitki ve hayvanlar ile simbiyotik yaşayabilen klorella, ışık buldukları her yerde yaşama özelliğine sahiptir.

Dünyanın en eski bitkileri olduğu söylenen klorellanın fosil kalıntılarına rastlanmaktadır ve bu kalıntılar klorellanın yaklaşık 2.5 milyar yıl önce de var olduğunu göstermektedir.

Yılda yaklaşık 2000 ton üretilen klorellalar genel olarak Japonya, Tayvan ve Kore’de görülmektedir. İlk kullanan kişinin Kral Shen Nung olduğu ve M.Ö. 2700 kullandığı söylenmektedir.

Klorellalar, taşıdıkları klorofil nedeniyle yeşil rektedir ve fotosentez yapmaktadır. Taşıdıkları klorofil hemoglobine benzediği için kan yapımında destek olmaktadır. Genç klorellalar protein üretirken yaşlandıkça karbonhidrat ve yağ üretimi ön plana çıkmaktadır.

Klorella, içerisinde yirmiden fazla vitamin ve mineralin yanı sıra bol miktarda doğal beta-karoten içerdiği için besin değeri vardır. Bunlara ek olarak demir, iyot, fosfor, kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor ve sığır karaciğerinden daha fazla miktarda B12 vitamini içermektedir.

Besin içeriğine sahip olması nedeniyle doğal tıpta besin takviyesi olarak sıkça kullanılmaktadır. Besin takviyesi formları arasında tablet ve toz formlar bulunmaktadır.

Oldukça sağlam bir yapıya sahip olan klorella, 3 katmandan oluşmaktadır. Her bir katman oldukça dirençli bir yapıda olduğu için insanların sindirim sistemi bunları sindirememektedir. Dolayısıyla içerisinde bulunan vitaminler ve besinler de tam olarak kullanılamamaktadır. Bu nedenle tıp ve sağlık alanında kullanılan klorellaların işleme maruz kalması ve katmanlarının açılması gerekmektedir.

KLORELLANIN FAYDALARI

Besleyicidir: ''Süper gıda'' olarak bilinen klorellanın besin içeriğine bakıldığında yaklaşık %50-60 kadarının proteinden oluştuğu görülmektedir. Sığır karaciğerinden daha fazla miktarda B12 vitamini içermesi ise besin değerini oldukça artırmaktadır.

Bunun yanı sıra demir, çinko, iyot, kalsiyum, fosfor açısından da son derece zengin bir gıdadır. İçeriğinde bulunan demir, günlük demir ihtiyacınızın yaklaşık %6-40 kadarını karşılayabilmektedir.

Klorellanın en önemli besin içeriklerinden biri ise omega-3’tür. 3 gram klorella içerisinde yaklaşık 100 gram omega-3 yağ asidi bulunmaktadır. 1 kg balık yendiğinde 3 gram omega-3 sağlandığı düşünüldüğünde, klorella omega-3 açısından oldukça zengindir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Klorellanın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde olumlu bir etkisi vardır. Klorella fazla miktarda polisakkarit ve glikoprotein içermekte ve bu sayede immün sistemi uyarıcı özelliktedir. Yapılan çalışmalarda klorella takviyesi ile insanlarda bağışıklık sisteminin güçlendirdiği ve antikor sayısını artırdığı belirlenmiştir.

Antioksidandır: İçeriğinde bulunan C vitamini, beta-karoten, likopeni klorofil, lutein sayesinde klorella iyi bir antioksidandır. Antioksidan etkisi sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucudur. Sigara içen bireylerde antioksidan kapasiteyi artırdığı ve kronik hastalıklara karşı koruyucu olduğu yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir.

Asit-Baz Dengesini Sağlar: Klorella mineral içeriği sayesinde asit-baz dengesinin kurulmasında son derece faydalıdır.

Detoksifikasyon Yapar: Klorella ağır metalleri, toksinleri ve zehirleri bağlayarak vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır Bu işleme detoksifikasyon denir. Karaciğer, beyin ve böbreklerde ağır metal yükünü azalttığı bulunmuştur.

Bunların yanı sıra Klorellanın;

Yaralanmaların hızlı bir şekilde iyileşmesinde,

Yüksek ateşin aniden düşürülmesinde,

Kan dolaşımının düzenli ve doğru olabilmesinde,

Kalp ve damar tıkanıklarının tedavi edilmesinde,

Yüksek derecedeki kolesterolün indirgenmesinde,

B12 vitamini eksikliğinin tedavisinde,

Depresyon tedavilerinde,

Anemi tedavisinde,

Sindirim sistemini düzene sokmada,

Kan şekerinin düzenlenmesinde,

Solunum yolu hastalıklarının önlenmesinde,

Fiziksel dayanıklılığın artırılmasında,

Göz sağlığında,

Karaciğerin iyileştirilmesinde,

Kan basıncının kontrol altına alınmasında etkili olduğu bilinmektedir.

KLORELLA ZARARLI MIDIR?

İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar bulunmamak ile birlikte hayvan deneylerinde (farelerde) yapılan çalışmalar, klorella dahil su alglerinin bilinen bir zararı olmadığını göstermiştir. FDA tarafından da ''genel olarak güvenli'' kabul edilmiştir.

Yine de klorellanın; mide bulantısı, sancı, alerjik reaksiyonlar, deri döküntüleri, güneş ışınlarına hassasiyet, kan sulandırıcı olması sebebiyle kanamaların durdurulamaması gibi yan etkilerinin olabileceğine dikkat çekilmektedir.

Ayrıca bütün bitkisel takviyelerde olduğu gibi klorellanın da ilaçlar ile etkileşime girebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle doktor kontrolü olmadan alınması önerilmemektedir.