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Kombo hastalık! Üçlü salgın nedir, belirtileri nelerdir?

Kombo hastalık! Üçlü salgın nedir, belirtileri nelerdir?

Üçlü salgın tehlikeli günden günde artış gösterirken belirtileri ve korunma yolları da merak ediliyor. Peki üçlü salgın nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...