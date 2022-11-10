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    Kombo hastalık! Üçlü salgın nedir, belirtileri nelerdir?

    Üçlü salgın tehlikeli günden günde artış gösterirken belirtileri ve korunma yolları da merak ediliyor. Peki üçlü salgın nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 12:20
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    Kombo hastalık! Üçlü salgın nedir, belirtileri nelerdir?

    Pandemi günlerini taze geride bırakmışken yeni bir hastalık alarmı daha veriliyor.

    Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs açıklamasının ardından, "üçlü salgın" da kendini göstermeye başladı.

    Uzmanlardan peş peşe gelen uyarıların akabinde mevsim geçişlerinde görülen beklenen üst solunum yolu hastalıkları artış gösteriyor.

    "Triple endemi" olarak da adlandırılan üçlü salgın, "RSV virüsü" ile vücuda giriyor.

    Peki üçlü salgın nedir, belirtileri nelerdir? İşte tedavisi ve merak edilenler...

    Üçlü salgın nedir, belirtileri nelerdir?

    'Üçlü salgın'; COVID-19, grip ve solunum yoluyla bulaşan RSV virüsüdür.

    Çocuklarda genellikle hapşırma, göz yaşarması, burun akıntısı, hafif ateş gibi bulgularla seyreden RSV, grip ve nezle benzeri yapısıyla dikkat çekiyor.

    RSV yani Respiratuar Sinsisyal Virüs; tedavisi gecikildiğinde akciğerleri tehdit ediyor. Özellikle bebeklerde ve yaşlılarda hayatı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

    Kombo hastalık! Üçlü salgın nedir, belirtileri nelerdir? #1

    Tedavisi

    Solunum tedavisi ve oksijen desteği ile tedavi sağlanabilir.

    Risk grubundaki kişiler grip aşısını yaptırmalı, gereksiz antibiyotik kullanımından uzak durulmalı, sağlıklı beslenmeli, haftanın 3-4 günü yürüyüş yapmalı ve sigaradan uzak durulmalı.

    Kombo hastalık! Üçlü salgın nedir, belirtileri nelerdir? #2


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