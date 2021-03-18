Konforlu Lazer Epilasyonun İzinde Buz Lazer

Hem kadınlar hem de erkekler istenmeyen tüylerinden kurtulmak için lazer epilasyondan yararlanmaktadır.

Lazer epilasyon teknolojileri her geçen gün gelişmekte ve günümüzde Buz Lazer ile artık ağrısız lazer epilasyon mümkün olmaktadır. Buz Lazer, etkili lazer epilasyonu konforlu bir şekilde sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Ağrısız ve konforlu bir lazer epilasyon sunan Buz Lazer epilasyonu tercih edenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Buz Lazer Konforu

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında, lazer epilasyon pazarı da sürekli gelişim göstermektedir. Dünyanın en gelişmiş lazer epilasyon yöntemi kabul edilen Buz Lazer, yenilikçi ve öncü teknolojileri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Buz Lazer cihazları (Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium) ülkemizin seçkin kliniklerinde kullanılıyor. FDA onayına sahip Buz Lazer etkili, güvenli olması ile hastalara güvence veriyor. Merdiven altı tabir edilen yerlerde uygulama yaptırıp sonuç alamayan ve/veya ciltlerinde ileri derece yanık gibi ciddi sorunlar oluşan kişileri sıklıkla basında görüyoruz. Bu tür istenmeyen durumlar arttıkça lazer epilasyon yaptırmak isteyen kişiler, daha titiz araştırma yapıp güvenli cihazları tercih ediyorlar. Buz Lazer etkili ve güvenli lazer epilasyon sunduğunu hakkındaki klinik çalışmalarla kanıtlamış bir sistem. Bu nedenle yoğun olarak tercih ediliyor. Kuşkusuz masaj konforunda nerdeyse tamamen ağrısız olması da tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Sahte Buz Lazer cihazlarının da olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz ve bu konuda sizleri uyarmak istiyoruz. Buz Lazer yaptırmadan önce mutlaka orijinal cihaz olup olmadığını iyice araştırmanızı öneririz.

Buz Lazer Epilasyon, Ice Teknolojisi ile uygulama esnasında cildi etkili bir şekilde soğutuyor. Tedavi başlığından yapılan soğutma ile cilt -3 dereceye kadar soğutuluyor. Seans boyunca devam eden soğutma ile cilt sürekli serinliyor. Lazer ısısı yerini buz gibi bir serinliğe bırakıyor ve ağrısız bir şekilde uygulama tamamlanıyor.

SHR (Super Hair Removal), Buz Lazer cihazlarının patentli uygulama tekniği. Tek tek lazer atışı yerine, tedavi başlığı cilt üzerinde sürekli hareket ettiriliyor. Bu teknik, kılları kademeli olarak ısıtıyor. Kıl kökleri etkili bir şekilde tahrip edilirken cilt yüzeyinde ısı birikimi engellenmiş oluyor ve cilt yüzeyi korunuyor. Koyu cilt tipleri dahil tüm cilt tiplerinde yanık riski olmadan lazer epilasyon yapılabiliyor. Böylece yaz aylarında lazer epilasyon yaptırmak için cilt renginin açılmasını beklemek gerekmiyor. Güneşlendikten 1 hafta sonra Buz Lazer yaptırmak mümkün.

Buz Lazer Tüm Kıl Tiplerinde Etkilidir

Buz Lazer üç dalga boyuna sahip dünyanın ilk lazer epilasyon cihazı olma özelliğine sahip. Lazer epilasyonda kullanılan üç güçlü dalga boyunu tek bir cihazda birleştiriyor; Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG. Üç dalga boyunun gücüyle farklı derinliklerdeki kıl köklerini ve kılın tüm anatomik yapılarını hedefliyor. Her dalga boyunun avantajından yararlanarak tüm kıl tiplerinde etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor. İnce kıllar dahil tüm kıl tiplerinde etkili olan Buz Lazer, özellikle yüz bölgesinde çok tercih ediliyor. Ayva tüylerinde kalınlaşmaya, yayılmaya neden olmadığı için yüz bölgesi lazer epilasyonunda ideal bir çözüm sunuyor.

Kadınlar yüz bölgesindeki ince tüylerden şikayetçiyken erkekler de bu durum tam tersi olarak çıkıyor karşımıza. Erkek tipi kıllanmada kıllar çoğunlukla daha derin yerleşimli ve daha yoğun oluyor ve dolayısıyla erkek lazer epilasyonu daha ağrılı olabiliyor. Buz Lazer kalın ve yoğun kılların epilasyonunda da ağrısız, acısız olduğu için erkekler tarafından tercih ediliyor. Kulak içi, burun içi, sakal üzeri gibi bölgelerin epilasyonunda Buz Lazer’in özel yüz ucu kullanılıyor. Bu uç yardımı ile tüm bu hassas bölgelerde güvenle lazer epilasyon yapılıyor.

Yukarıda sıraladığımız gelişmiş özellikleri ile Buz Lazer günümüzde en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemi olarak ilk sıraya oturmuş durumda.

Lazer Epilasyon Adana – İstanbul – Ankara – Antalya- İzmir

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