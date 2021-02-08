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    Kongo'da yeni Ebola vakaları ortaya çıktı

    Kongo'da yeni Ebola vakaları ortaya çıktı

    Kuzey-Kivu eyaletinin Biena bölgesinde yeniden Ebola vakası görüldüğü bildirildi.
    • AA
    • 08.02.2021 - 02:28
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 02:52
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    Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinin Biena bölgesinde yeniden Ebola vakası görüldüğü açıklandı.

    SAĞLIK BAKANI DOĞRULADI

    Ulusal basındaki habere göre, Sağlık Bakanı Dr. Eteni Longondo, Biena bölgesinde yeni Ebola vakasını doğruladı.

    Bölge sakinlerine sükunet çağrısı yapan Longondo, bölgeye Ebola konusunda uzman sağlık ekibinin gönderildiğini bildirdi.

    Kongo da yeni Ebola vakaları ortaya çıktı #1

    DSÖ 18 KASIM 2020'DE SONA ERDİĞİNİ DUYURMUŞTU

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 18 Kasım 2020’da KDC'nin batısındaki Equateur eyaletinde ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınının sona erdiğini duyurmuştu

    Salgının 11'inci dalgasında 130 vaka tespit edilmiş, 55 kişi hayatını kaybetmişti.

    Kongo da yeni Ebola vakaları ortaya çıktı #2

    BİNLERCE İNSANIN HAYATINA MAL OLDU

    Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

    KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

    Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

    Kongo da yeni Ebola vakaları ortaya çıktı #3

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