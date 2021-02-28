Konuşma gecikmesi otizmle karıştırılıyor

Ailelerin konuşma gecikmesi belirtilerini otizmle karıştırabildiğini belirten Prof. Dr. Mazlum Çöpür, durumun uyaran eksikliğinden kaynaklı olabileceğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Bebeklerin konuşma yaşı farklılıklar gösterebiliyor. Kimi çocuk 1 yaşında konuşurken, bazısı daha erken bazısı ise daha geç konuşabiliyor. 10 ila 14 aylık çocuklardan tek tek kelimeler söylemelerini beklediklerini belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Mazlum Çöpür, pandemi döneminde çocukların daha az sosyalleşmelerinin ve sürekli internet, akıllı telefon, tablet gibi şeyler kullanmalarının dil gelişimini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Konuşmayan çocuklarda ailelerin otizmden şüphelendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çöpür, konuşmanın uyaranlarla ilgili olduğunu ve konuşmanın gelişmesi için konuşma egzersizleri yapılması gerektiğini belirterek, "Çocuğun yanında ebeveynler ne kadar çok konuşur, diyalog kurarsa çocuk o kadar erken konuşmaya başlıyor” dedi.

KIZ ÇOCUKLARI DAHA ERKEN KONUŞUYOR

Çocukların ilk kelimelerini genellikle 1 yaşında söylediklerini, bazılarının ise 9 ay gibi daha erken sürede konuşabildiğini belirten Prof. Dr. Çöpür, 14 aya kadar kelime söylemese de çocuğun normal olabileceğini vurgulayarak, "Ama kelime söylemese bile kelime benzeri sesler çıkarıyor. Kelimeye benzemeyen, uğultu gibi sesler çıkarabiliyorlar. 14 ayı geçtiği halde hala kelime söylemiyorsa, gecikme başlamıştır. 18 ayı bulduktan sonra kelime yoksa kesinlikle o çocuk gecikmiştir diyebiliriz.18 aylık olan bir çocukta biz 25-30 tek kelime kurmasını bekleriz. 18-24 ay arasında da basit cümleler kurmasını bekleriz. ‘Anne gel, anne ver, mama ver’ gibi cümleler kurabilirler” dedi.

Halk arasında da sıkça bilinen ‘erkek çocuk geç konuşur’ algısının doğru olduğunu vurgulayan Çöpür, genel olarak kız çocuklarının dil öğrenme yeteneklerinin biraz daha fazla olduğunu söyledi. Kız çocuklarının beyinde dili işleyen merkezlerinin daha gelişmiş olduğunu dile getiren Çöpür, "Bu yüzden çoğu zaman kız çocukları 1-2 ay daha erken konuşmaya başlıyorlar ve yabancı dilleri daha iyi öğrenip, karışık cümleleri daha iyi anlayabiliyorlar” şeklinde konuştu.

OTİZMLE KARIŞTIRILIYOR

Konuşma geçliği nedeniyle ailelerin ailelerin önce otizmden şüphelendiğine vurgu yapan Prof. Dr. Çöpür, saatlerce bilgisayarla, internetle, akıllı telefonla zaman geçiren çocuklarda konuşmanın geciktiğini söyledi.

Bu çocuklarda otizm benzeri bir takım belirtiler görüldüğünü ifade eden Çöpür, "Çocuk televizyonla ilgileniyor, kendi dünyasında çevreyle ilgilenmiyor, göz teması kurmuyor, seslendiğinizde bakmıyor, kendine bir takım takıntılar geliştiriyor. Aileler de bu çocuğu ‘otizm’ olabilir mi diye getiriyorlar ama araştırdığımız zaman otizm değil uyaran eksikliği olduğunu görüyoruz. Çocuk bütün gün televizyon seyrettiği için konuşma ve ses uyaranı alamıyor, ses uyaranı alamadığı için de konuşması gecikiyor.” ifadelerini kullandı.

ANAOKULU DESTEĞİ ÇÖZÜM OLABİLİR

Çocuğun zamanının büyük kısmını evde annesiyle geçirdiğini ve annelerin konuşmada büyük etken olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çöpür, annenin çocukla konuşmasının önem taşıdığını belirtti.

3 yaşından itibaren çocukların bir anaokuluna verilmesini tavsiye eden Çöpür, çocukların konuşmanın bir kısmını da akranlarıyla ilişkide öğrendiklerini söyledi. Çocukların akran ilişkilerinde hem dillerinin zenginleştiğini hem de sosyal ilişki kurmayı, paylaşmayı, göz teması kurmayı ve kuralları öğrendiklerini dile geitren Çöpür, "Genellikle uyaran eksikliği nedeniyle konuşması gecikmiş olan çocuklara için anaokulu tavsiye ediyoruz” dedi.

Konuşma geçliğinin sebepleri arasında otizm ve zeka geriliği de olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Çöpür, böyle durumlarda kişiye özel tedavi uygulandığına dikkat çekti.

Uyaran eksikliğinden kaynaklı gecikme yaşayan çocukların ailelerine uyarılarda bulunan Prof. Dr. Çöpür, ailelere sürekli çocukla konuşmasını, oyun oynamasını ve uyaran vermesini önerdi.

Çocukların konuşması yaşına göre çok gecikmişse; 3 yaşına gelmiş ve 1 yaşındaki çocuk kadar konuşuyorsa bunun büyük gecikme olduğunu belirten Çöpür, "Böyle bir durumda annenin zengin uyaran vermesi yetmiyor, anaokulu da yetmiyor, o zaman bir konuşma eğitimcisinden yardım almaları gerekiyor. Çocuklarla sosyal ilişki kurunca sadece dili değişmiyor. Aynı zamanda göz teması kurması, paylaşması gelişiyor, insanlarla nasıl iletişim kuracağını öğreniyor, duyguların nasıl ifade edildiğini öğreniyor. Kendi duygularını nasıl göstereceğini de biliyor.” ifadelerini kullandı.