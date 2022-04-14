Diyafram kasındaki yırtık nedeniyle bağırsakları sol göğüs boşluğunda doğan Mert bebek, 2 günlükken geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Konya’da 14 Mart’ta dünyaya gelen Mert bebeğe, konjenital diyafram hernisi adı verilen, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diyafram kasında yırtık tanısı konuldu.

Mert bebek daha 2 günlükken, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Engin Günel tarafından ameliyat edildi.

AA’nın haberine göre; 1 kilo 800 gram ağırlığındaki Mert bebek, doğumdan 25 gün sonra taburcu edildi.

“Organları karın boşluğuna çekip yerlerine yerleştirdik”

Hastanın kendisine iletildiğinde operasyon için hemen hazırlıklara başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Engin Günel, anne karnında oluşan bir bozuklukla diyaframında yırtıkla dünyaya gelen bebeğin bağırsaklarının sol göğüs kafesinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bebekte sol tarafta akciğer gelişiminin engellendiği yani akciğer hipoplazisi gelişti. Bu hastalarda doğduktan sonra ciddi solunum sıkıntısı olduğu için öncelikle hayatta kalması gerekiyor. Solunum cihazına bağlanarak solunuma adapte olması ve solunum makinesinde uygun oksijen değerlerine gelinceye kadar solutulması gerekiyor. Stabilleşme döneminde de cerrahisinin yapılması gerekiyor. Bebeğin karnını açarak boşluktan çıkan organları karın boşluğuna çekip yerlerine yerleştirdik. Ardından da diyaframda var olan yırtığı diktik."

Konya'da, bağırsakları göğüs boşluğunda doğan bebek sağlığına kavuştu ViDEO







“Bebeğin göğüs kafesinde bağırsakları olduğu için akciğeri gelişmedi”

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Rahmi Örs, bebeklerde erken doğuma bağlı nedenlerle solunum sıkıntısı olabileceğini belirterek şu sözleri kaydetti:

"Solunum sıkıntısı nedeniyle değerlendirdiğimiz ilk dakikalardan itibaren bebeğin bağırsaklarının akciğerinde sol tarafta olduğunu gördük ve bütün planlamayı bundan sonra tamamen bu şekilde yönlendirdik. Bebeğin solunum sıkıntısının nedeni anne karnında akciğerinin içinde bir taraftan tamamen bağırsaklarının geçmiş olmasıydı. Solunum tek ciğerde kaldığı için özel bir yöntemle stabil olarak ameliyata hazırlandı. Bebeğin göğüs kafesinde bağırsakları olduğu için akciğeri gelişmedi. Kademeli olarak oksijen cihazından ayırdık. Beslemeye başladık. Şu an 2 bin 100 grama ulaştı. Beslenmesi iyi, oksijen ihtiyacı kalmadı. Ameliyat olan taraftaki akciğerler tamamen gelişmiş değil ama vücudun ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde şu anda çalışıyor."

“Bol bol dua ettik”

Hamileliğinin 34'üncü haftasında bebeğini dünyaya getiren anne Seda Çivi, erken doğum nedeniyle kuvöze alınan oğlunun yapılan muayenesi sonrası rahatsızlığı öğrendiklerini kaydetti.

Ameliyattan sonra bebeklerinin hızla toparlandığını aktaran Çivi, "Bol bol dua ettik. Her gün hastane ve ev arasında yorulduk belki ama sonunun güzel olacağını bildiğimiz için buna değdi." dedi.

“Doğumun hemen ardından böyle bir şeyle karşılaştık”

Baba Hacı Çivi de sezaryenin etkisiyle eşinin haberi olmadan hastalığı anlamak ve eşine anlatmak durumunda kaldığını belirterek, "Ne olduğunu da tam anlayamadım. Doğumun hemen ardından böyle bir şeyle karşılaştık. Eşimle paylaşmam gerekiyordu. Tehlikeli bir hastalık olarak görülüyor ama o günleri tekrar hatırlamak istemiyoruz. Tıp Bayramı'nda doğması da bizim için bir şanstı, inşallah hayatı boyunca da böyle şanslı olur." ifadelerini kullandı.