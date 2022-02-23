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    Konya’da hamileyim sandı, rahminden 5 kilogram kist çıkarıldı

    Hamile olduğu şüphesiyle hastaneye başvuran 48 yaşındaki E.K. isimli kadının yumurtalık ve rahminde, 5 kilogram kist olduğu tespit edildi. Kist, başarılı bir ameliyat ile çıkarıldı
    • AA
    • 23.02.2022 - 15:31
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    Konya’da hamileyim sandı, rahminden 5 kilogram kist çıkarıldı

    Konya'nın Ilgın ilçesinde, karnındaki şişkinlik nedeniyle hamile olduğundan şüphelenen 48 yaşındaki E.K. 6 ay önce hastaneye başvurdu.

    Yumurtalığında kist olduğunu öğrenen E.K, karnındaki şişlik artınca ameliyata alındı.

    Başarılı geçen ameliyat sonunda hastanın rahim ve yumurtalığındaki 5 kilogramlık kist alındı. Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Sümeyya Şahin, hastaya ameliyat önerdiklerini, yapılan tetkikler sonucu kistin kötü huylu olmadığını düşündüklerini, kistin çıkarılmasının ardından da hastanın rahatladığını aktardı.

    “AMELİYAT OLSAYDI, BU KADAR BÜYÜMEYECEKTİ”

    Şahin, "Ameliyat yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hasta ameliyatı erteleyerek biraz kendisine zarar vermiş. Aslında kısa süren ve zorlanmadığımız bir ameliyattı. Daha küçük boyutlardayken ameliyat olsaydı, bu kadar büyümeyecekti." dedi.

    “KADINLAR KARINLARINDAKİ ŞİŞLİĞİ KİLO ALIMI OLARAK DÜŞÜNÜYOR”

    Kadınlara yıllık taramalarını yaptırmalarını öneren Şahin, "Kadınlar karınlarındaki şişliği kilo alımı olarak düşünüyor ve doktora başvurmuyor. Böyle olunca daha büyük kitlelerle de karşılaşabiliyoruz. Şikayetler başladığında ertelemeden doktora gitmeleri daha doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

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