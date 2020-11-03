Konya'da nefes borusuna kılçık kaçan müşterisini kurtardı

Konya'da yediği balığın kılçığı nefes borusuna kaçan müşteriyi, iş yeri sahibinin yaptığı müdahale kurtardı.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir lokantaya giden Şaban Kayaaslan, yemeğini yediği sırada nefes borusuna kılçık kaçtı.

Müşterisinin nefessiz kaldığını fark eden işyeri sahibi Mehmet Çelikel, Kayaaslan'a müdahale etti.

Çelikel'in müdahalesi sonrası Kayaaslan rahat şekilde nefes almaya başladı.

"KENDİ ÇABASIYLA KURTULAMADI"

Çelikel, müşterisinin balık yediği sırada aniden ayağa kalkıp lokanta içinde gezmeye başladığını fark ettiğini söyledi.

Müşterisinin nefes borusuna yemek kaçtığını anladığını ifade eden Çelikel, "Bir süre bekledik ancak kendi çabasıyla kurtulamadı. Sonra yanına giderek müdahale ettim kurtuldu." dedi.

"GÖZLERİM KARARMAYA BAŞLADI"

Şaban Kayaaslan ise lokantada yemek yediği sırada boğazına kılçık kaçtığını anlattı.

Daha sonra öksürmeye başladığını, öksürürken yemek parçalarının nefes borusuna kaçtığını dile getiren Kayaaslan, "Masadan kalktım, dükkan içinde gittim, geldim ama nefesim daha çok kesilmeye başladı. Gözlerim kararmaya başladı. Sonra arkadaş geldi ve müdahale etti. Onun müdahalesiyle nefesim açıldı. Kendisine teşekkür ediyorum.'' dedi.

Müşteriyi böyle kurtardı VİDEO

BU DURUMDA NELER YAPILIR?

Yabancı cisim kişinin ağzından el ile çıkarılamayacak kadar aşağı inmiş ise Heimlich Manevrası yapılır. Kişinin bilinci henüz kaybolmamışsa, kurtarıcı (manevrayı yapacak olan şahıs) kişinin arkasına geçer ve ellerini göbek ile kaburgalar arasındaki kısmına kenetler.

Daha sonra ani bir hareketle, yumruğu ile karnına doğru basınç uygulayarak kişinin ayakları yerden kesilinceye kadar kaldırır. Bu işlem, solunum yolunu tıkayan cismin ağızdan atılmasına kadar devam eder.

Burada amaç karına yapılan basınç artışının akciğerleri sıkıştırması ve tıkayan cismin basınçla dışarı atılmasının sağlanmasıdır. (Bunu şişedeki basıncı artan gazoz veya maden suyunun kapağını fırlatmasına benzetebiliriz)