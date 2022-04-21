25 yaşında yumurta yetmezliği nedeniyle tüp bebek tedavisinden sonuç alamayan kadın hasta, uygulanan kök hücre tedavisi ile hamile kaldı.

Konya’da bebek sahibi olmak isteyip tüp bebek denemeleri olumsuz sonuçlanan çift, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu tarafından kontrol edildi.

25 yaşında olan kadının yumurta ön hücresi yetersiz olduğu tespit edilince, kök hücre tedavisi uygulandı.

AA’nın haberine göre; operasyondan iki ay sonra kadın hamile kaldı.

“Yumurtalık yetmezliğinde kök hücre tedavisi literatürde var”

Prof. Dr. Çolakoğlu, hsatada erken yumurtalık yetmezliği olduğunu ve çocuk sahibi olabilmesi için önce tüp bebek denemesi yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Denemede yumurta gelişmediği için daha ileriye gidemedik. Bunu geliştirmenin yollarını aramaya başladık. Bu arada dünyada yeni bir trend olan kök hücre tedavisini yapmayı uygun gördük. Yumurtalık yetmezliğinde kök hücre tedavisi literatürde var ve başarı da elde edilmiş.

Konya'da tüp bebek tedavisi başarısız olan kadın, kök hücre yöntemiyle hamile kaldı VİDEO









“Karnındaki yağ dokusundan elde edilen kök hücreleri laparoskopik yöntemle yumurtalıklarına verdik"

Bu hastanın karnındaki yağ dokusundan elde edilen kök hücreleri laparoskopik yöntemle yumurtalıklarına verdik. İki ay sonunda yeniden yumurta geliştirme denemesinde bulunduk. Tüp bebek tedavisine de ihtiyaç kalmadan hastamız kendiliğinden gebe kaldı. Şu anda 10 haftalık normal seyrinde bir gebeliği var. Gebelik sağlıklı şekilde devam ediyor. "

Çocuk sahibi olamayanların hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini kaydeden Çolakoğlu, yıllar önce ‘senin çocuğun olmaz’ denilen kişilerin bile gelişen yöntemler sayesinde artık çocuk sahibi olabildiğini kaydetti.