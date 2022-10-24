Kör olmaya kadar gidebiliyor! Takma kirpiği böyle takıyorsanız dikkat: Zararları şaşırtıyor

Makyaj yapımında sıklıkla kullanılan takma kirpiklerin uzun süre bakımsız kullanımı, gözde enfeksiyon ve pek çok rahatsızlığa sebep olabiliyor. İşte takma kirpiklerin bilinmeyen zararları!

Hemen her kadının sıklıkla kullandığı takma kirpikler, uzun süre bakımsız şekilde kullanıldığında göze pek çok zarar verebiliyor. Uzmanlar tarafından sıklıkla gündeme getirilen takma kirpikler gözlerde yanma, batma ve kızarıklık sonucu enfeksiyona sebep olabiliyor. İşte takma kirpiklerin fazla bilinmeyen zararları...

Takma kirpiklerin bilinmeyen zararları şaşırtıyor!

Günümüzde çoğu kadının kullandığı ve trend haline gelen takma kirpikler,makyaj kutularının vazgeçilmez parçası haline gelmiş durumda. Fakat her ne kadar güzellik verse de, bu trendin oldukça zararlı tarafları bulunuyor. Özellikle bu kirpiklerin düzenli bakımı yapılmadığı durumlarda, göz kapağı iltihabından, batmaya, şişlikten enfeksiyona kadar pek çok farklı riske sebep olabilmekte.

Takma kirpikler mutlaka steril ortamlarda takılmalı. Konu ile ilgili Doç. Dr. Aylin Kılıç, "Takma kirpik veya kirpik lifting yapılacaksa en steril yerde ve en kaliteli malzemeyle yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yanlış uygulamayla kirpik dipleri tıkanabilir!

Yanlış uygulama sonucu kirpik diplerinin tıkanabileceğini söyleyen Dr. Kılıç, "Kirpik taktıran insanlar gözlerini iyice temizleyemiyor, yapışkanlığı gider de kirpikleri düşer diye. ​Bunun sonucunda göz kuruluğu, yanma ve batma gibi şikâyetleriyle idare etmeye çalışıyorlar. Göz kuruluğu olduğu için suni gözyaşı damlası kullanmaya başlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Uzun süreli takılan takma kirpikler ise normal takma kirpiklerden çok daha zararlı olarak ifade ediliyor. Bu sebeple takılacaksa bile kaliteli olanından takılmalı ve göz bakımı mutlaka aksatılmamalı.

Kirpikler göz sağlığı için önemli

Uzmanlar takma kirpik işlemi sırasında kirpiklerin kopmaması ve enfeksiyon geçmemesinin önemini vurguluyor ve kirpiklerin gözümüz için çok değerli olduğunun altını çiziyor.

Dr. Kılıç ise konu ile ilgili "Kirpik , gözümüzü dış ortamlara karşı koruyan, tozdan, rüzgardan kurumasını engelleyen kalkandır. Ama biz gözümüzle oynarsak ek yabancı cisim eklersek bizim gözümüzün korunması için olan bütün engelleri kaldırmış oluruz. O yüzden göz sağlığımız için zararlı olabilir." şeklinde konuştu.