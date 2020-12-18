Koronadan ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak

Sağlık Bakanlığı, korona tanısı konan ve vefat eden sağlık çalışanlarının vazife malülü hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin genelge yayınladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayınlandı.

Yayınlanan genelgede sağlık çalışanlarının vazife malülü sayılacağı bilgisi yer aldı.

Böylelikle koronavirüs tanısı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına;

Aylık bağlanacak,

Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

"SAĞLIKÇILARIMIZIN AİLELERİNE ÇEŞİTLİ İMKANLAR SUNULACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başı yapılan kabine toplantısı sonrası,"Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak." açıklamalarında bulunmuştu.