Koronasomnia nedir? Koronavirüs uykusuzluk yapar mı?

Koronavirüsün fiziksel sağlığa olumsuz etkilerinin yanı sıra ruh sağlığı içinde tehlike yarattığı görülüyor. Koronavirüs endişesi nedeniyle uyuyamayan insanlara "Koronasomnia" adı veriliyor.

Uyuyamama problemi, koronavirüs salgını öncesinde de insanların hayatını olumsuz etkileyen ve psikolojik etkileri olan bir hastalıktadır.

İnsomnia adı verilen bu uyku bozukluğu, kişinin uykuya dalmasına engel olan veya uyumamasına neden olmaktadır.

King's College London ve Ipsos MORI tarafından yapılan araştırmada, insanların koronavirüs pandemisinden öncekine göre daha az dinlendiği ortaya konuldu.

Hem virüsün kendisinden kaynaklanan, hem de karantinanın ekonomik etkilerinden ne kadar endişelenildiğine bağlı olarak çıkan bir stresin sonucu olarak uzmanların bu uyku problemine verdiği ad ise: "Koronasomnia"

KORONASOMNİA NEDİR?

Insomnia (uykusuzluk) ile koronavirüsün birleşimi olan koronasomnia, salgın endişesinden kaynaklanan ve yıkıcı sonuçları olan bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor.

KORONAVİRÜS UYKUSUZLUK YAPAR MI?

Uyku bozukluklarının altında yatan psikolojik endişe ve kaygı problemlerinin arasına eklenen koronavirüs salgını, karantina süreciyle birlikte alışılan birçok rutini geride bırakırken başka sorunlar çıkarıyor.

Express Scripts'ten alınan son rakamlar bunun doğru olduğunu kanıtlayarak, pandemi başladığında anti-anksiyete ilaçları için reçete oranının % 34.1, antidepresan oranının % 18.6 ve uyku ilacı oranınn % 14.8 arttığını belirtti.

Salgının beraberinde gelen maddi ve manevi kaygılar ile birlikte kişilerin uyku kalitesinde azalma yaşandığı araştırmalar sonucu ortaya çıktı.

ABD'li uzmanlar, koronasomnia yaşayan hastalara durumu şöyle ifade ediyor:

"Uyuyamazlık yaşıyorsanız yalnız değilsiniz, dünyanın çoğu sizin gibi. Bu Covid'den kaynaklanan zorlukların bir sonucu. Burada birden fazla faktör var. Bunlardan ilki günlük rutinlerimiz ve bulunduğumuz ortamların kökten değişmesi. Bu da sirkadiyen saati (vücut saatini) korumayı zorlaştırıyor. Normal bir günde alarmla kalkıp yola çıkan, mesaide ara alan ve eve dönüp uyuyan insanların hayatı, evden çalışma ile değişti. Uzaktan çalışmak vücut saatinizi bozuyor."





KORONASOMNİA'DAN KURTULMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

-Yapay veya doğal olsun, ışığı erken saatlerde kullanmak, ardından sağlıklı uyku düzenini teşvik etmek için geceleri daha az ışığa geçin.

-Yattığınız yeri, yatak odanız olarak tutmak çok önemli. Evden çalışıyor olsanız bile, onu bir ofise dönüştürmemeye çalışın. Hepimiz telefonlarımızı çok fazla kullanmak zorunda olsak da, bu alışkanlık iyi bir gece uykusuna zarar verebilir.

- Kafein tüketiminizi sınırlayın. Günün ilerleyen saatlerinde tükettiğiniz kafeinin metabolize olması en az 8 saat sürebilir ve dolayısıyla geceleri sizi ayakta tutabilir.

-Yatmadan önce endişeli hissediyorsanız, gevşemek, kanınızı oksijenlendirmek ve kendinizi sakinleştirmek için birkaç nefes alma tekniği deneyin.