Koronavirüs, akciğerlere pıhtı atmasını artırdı

Son bir yıl içerisinde kalp krizi geçiren 115 koronavirüs hastasını tedavi ettiklerini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Burak Özen, hastalarda normal dışı bulgulara rastlandığına dikkat çekti.

Son bir yıl içerisinde 115 Covid-19 hastasını tedavi ettiklerini belirten Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, tedavi ettikleri hastalarda önemli bulgular tespit ettiklerini söyledi.

Koronavirüsün kalpte pıhtılaşma bozukluklarına, damar hasarına ve kalp krizine neden olabileceğini ifade eden Özen, bu nedenle hastaların yakın takibinin çok önemli olduğunu ve hastaların özellikle koronavirüs geçirmemesine, tamamen bir şikayeti olmamasına rağmen kalp krizi bulguları olsa dahi acil servise başvurmadıklarını gördüklerini dile getirdi.

Bir önceki seneye göre kalp krizi vakalarında pandeminin ilk başladığı aylarda ciddi bir azalma görüldüğünü belirten Özen, "Bu yüzden evde kalp krizi semptomlarınız varsa, göğüs ağrısı, nefes darlığı, şiddetli ağrı ve bayılma gibi durumlarda mutlaka hastaneye başvuralım." dedi.

"PIHTI ATMASINI ARTIRDI"

Koronavirüsün kalp krizini tetiklediğine yönelik net bir bilginin henüz olmadığını kaydeden Özen, kendilerine gelen hastaları incelediklerinde koronavirüsün, damarlarda hasara neden olarak damar tıkanıklıklarına yol açtığını ifade etti.

Normal kalp krizlerinde genelde bir damarın tıkandığını ifade eden Özen, "Ama bize gelen Covid-19 hastalarımızın çoğunda birkaç damarın tıkadığını gördük. Bununla ilgili çalışmalar sürmekte birlikte Covid-19’un özellikle kalp krizini, pıhtılaşma bozukluğunu ve akciğerlere pıhtı atmasını arttırdığını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.