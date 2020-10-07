Koronavirüs aşı denemeleri Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı

Ankara'da da Çin’den gelen aşının gönüllüler üzerindeki denemelerine başlanırken, hastanenin koordinatör başhekimi gönüllüler arasında yer aldı.

Türkiye, koronavirüs aşı çalışmalarında etkin şekilde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde yerli aşının hayvan deneyleri tamamlanırken, Türkiye aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde Faz-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor.

DENEMELER ANKARA'DA DA BAŞLADI

Çin menşeli aşının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul Üniversitesi'nde başlayan denemelerine, Ankara Şehir Hastanesi de eklendi.

Aşının ilk uygulandığı kişilerden olan Koordinatör Başhekim Surel, pandemiden çıkışta aşının yegane umut olduğunu belirtti. Surel, hem yerli hem de yabancı aşılardan netice alarak bu musibetten bir an evvel kurtulmayı umduklarını söyledi.

"AŞI OLUŞUNCA PANDEMİYİ KIRACAĞIZ"

Şu anda sadece tedbirlerle yayılımının önüne geçmeye, bulaşı engellemeye çalışıldığının altını çizen Surel, "Aşı oluştuğu zaman hem bizim toplumumuz hem dünyanın kalanı bu noktada ciddi şekilde bir korumaya sahip olacak ve pandemiyi kırabileceğiz. Şu anda insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslararası çalışmaları noktasında hastanemiz bu aşının deneme sürecindeki halkalardan biri. Biz de sağlık çalışanı diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Bu aşının bir an evvel değerlendirilip inşallah hem ülkemizdeki insanlara hem dünyanın kalanına umut olması noktasında vazifemizi yaptık" şeklinde konuştu.

"ÇİN'DE 100 BİN DOZ YAPILDI"

Ankara Şehir Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de Covid-19'a karşı üretilmiş inaktif Sars-Cov-2 aşısının hastanedeki ilk uygulamasının gerçekleştirildiğini belirterek, yakın gelecekte yerli aşının da uygulama imkanı olacağını umduklarını söyledi.

Güner, aşının Çin'de 100 bin, Brezilya'da 7 bin, Endonezya'da ise bin 500 doz yapıldığını belirtti.

13 BİN KİŞİYE UYGULANMASI PLANLANIYOR

Aşı deneme uygulamaları Türkiye'de 25 merkezde yapılıyor. Tamamen gönüllülük esasıyla yapılan aşının Türkiye'de 13 bin kişiye uygulanması planlanıyor.

2'nci faz denemelerinde başarı elde edilen aşının 3'üncü fazının da başarılı olması halinde 2021 başında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.