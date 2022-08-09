Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS, ALO 182, e-Devlet sorgulama ekranı...

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası vatandaşlar, aşı randevusu nasıl alınır, 3. ve 4. doz koronavirüs aşı başvuruları nasıl yapılır? sorusunu gündeme getirdi.

2020 yılında hayatımıza giren ve aşılar sonrası hayatımızdan çıkmaya başlayan koronavirüs vakaları yeniden artış gösterdi.

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan yukarı yönlü hareket beraberinde korona aşısını yeniden gündeme getirdi.

Öte yandan koronavirüs vakalarına karşı uzmanların hatırlatma dozu uyarısı korona 3. ve 4. doz başvuruları da merak ediliyor.

Peki, koronavirüs aşı randevuları nasıl alınır?

İşte koronavirüs aşısı randevu alma e-Devlet başvuru ekranı...

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.

Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapabilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor.

Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor.

Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS web'ten randevu almak için; Üyelik kaydınız yok ise 'Randevu Al' butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan 'Üye Ol' seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Koronavirüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra 'Hastane randevusu al' seçeneği üzerinden 'Genel Arama' ardından 'Covid-19 aşı' seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.