Koronavirüs aşı sırası e-Nabız üzerinden öğrenilebilir

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulaması üzerinden ve kısa mesaj ile vatandaşların koronavirüs aşısı yapılacak grupta olup olmadıklarını öğrenebileceklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, e-Nabız uygulaması üzerinden veya kısa mesaj (SMS) ile aşı yapılacak grupta olup olunmadığının öğrenilebileceğini açıkladı.

Uygulama veya internet üzerinden e-Nabız’a giriş yapılarak aşılama gruplarında yer alıp alınmadığı öğrenilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, internet erişimi olmayan vatandaşlar için ise kısa mesaj hizmetini kullanıma açtı. Aşı yapılacak grupta yer alıp alınmanmadığı, "AŞI" yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası ve T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazıp "2023"e kısa mesaj gönderilerek öğrenilebilecek. (Örnek: AŞI 12345678910 1234)