Koronavirüs aşılamasında mavi kategorideki il sayısı 28'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının Samsun ile 28'e ulaştığını açıkladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama devam ediyor. Samsun’da ikinci doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 75’e yükselerek mavi kategorideki düşük riskler arasında yerini aldı.

BAKAN KOCA: "MAVİ SAMSUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mavi Samsun: 'Her 4 kişiden 3'ümüz 2. doz aşımızı yaptırdık.' Mavi il sayımız 28'e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli."

"MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA UYMAYA DEVAM"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Sizlerin desteği ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle bu akşam itibarıyla ilimiz genelinde ikinci doz koronavirüs aşısını yaptıranların oranı yüzde 75’e yükseldi ve mavi kategorideki düşük riskli iller arasındaki yerimizi alarak, artık toplumsal bağışıklığa her zamankinden çok daha yakınız. Bu güzel gelişme vesileyle aşının gücüne inanarak ilk fırsatta aşısını yaptıran tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Henüz ilk doz aşısını yaptırmamış veya ikinci dozunu geciktirmiş olan vatandaşlarımızdan hassasiyet göstererek bir an önce aşılarını yaptırmalarını önemle istirham ediyorum. Ayrıca, aşı oranları yükselmesine rağmen tedbirlere uyumun azalmasıyla birlikte vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçebilmek adına tüm hemşehrilerimizi maske, mesafe ve temizlik kurallarına bir süre daha titizlikle uymaya davet ediyorum."