Koronavirüs aşılanma durumunu gösteren mikroçip geliştirildi

İsveç'te geliştirilen insanların deri altına yerleştirilebilen bir mikroçip sayesinde, bir kişinin Covid-19’a karşı aşılı olup olmadığının görülebileceği belirtildi.

Dünya çapında karantinalar gevşemiş olsa da koronavirüs hala yaygın ve yayılmasını durdurmak daha zor olan Omicron gibi yeni varyantlara dönüşüyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülkede mekanlar, restoranlar, barlar, konser salonları ve müzeler, ziyaretçilerin binaya girebilmek için aşı durumlarını göstermelerini istiyor.

AŞI DURUMU KONTROL EDİLEBİLECEK

İsveç merkezli Epicenter, adlı bir şirket, ise bu bilgiyi sunmayı mümkün olduğunca kolaylaştırmak için bir mikroçip tanıttı.

Epicenter tarafından yapılan açıklamaya göre, mikroçip sayesinde bir kişinin aşı durumu kontrol edilebilecek.

NFC TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Epicenter tarafından yapılan açıklamada söz konusu mikroçipin, temassız ödemeler ve anahtarsız giriş sistemleri için kullanılan yakın alan iletişimi (NFC) protokolü sayesinde herhangi bir cihaz tarafından okunabileceği kaydedildi.

Şirket tarafından paylaşılan bir videoda, Epicenter yetkilisi Hannes Sjöblad'ın kolundaki çipi aşılı olduğunu göstermek için bir akıllı telefonu üzerinden sallarken görüldü.

''TELEFONUNUZUN ŞARJI BİTSE BİLE AŞI SERTİFİKANIZI GÖSTEREBİLİRSİNİZ''

Sjöblad tarafından yapılan açıklamada, “Mikroçipler birçok farklı amaç için kullanılabilen çok yönlü bir teknolojidir. Bu teknolojinin şu anda Covid-19 aşı sertifikası sorgulanması için kullanılması çok uygun. Telefonunuzun şarjı bitse bile her zaman aşı sertifikanızı gösterebilirsiniz" diye konuştu.



YAKLAŞIK 150 ÇALIŞANINA MİKROÇİP TAKMIŞTI

Diğer taraftan Epicenter 2017 yılında yaklaşık 150 çalışanına mikroçip takmasıyla gündeme gelmişti.

Radyo frekansı ile tanımlama teknolojisinin kullanıldığı çip sayesinde çalışanların şirkete kartsız girebildiği ve bazı makineleri otomatik olarak kullanımalarının sağlandığı açıklanmıştı.

Radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana geliyor. RFID etiketleri elektronik ürün kodu gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabiliyor.